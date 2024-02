Klopp, il successore è…italiano | Il dettaglio che ha fatto impazzire i bookmakers: la reazione di Conte

La settimana scorsa ha fatto molto discutere l’annuncio di Jurgen che ha deciso di lasciare il Liverpool. Intanto emerge un curioso retroscena.

Basta un semplice annuncio per scatenare il delirio e per far sognare i tifosi da ogni parte d’Europa. Negli ultimi anni la rivalità più bella, accesa e appassionante tra allenatori è stata quella che si è vissuta in Premier League tra Pep Guardiola e Jurgen Klopp.

Entrambi personaggi amati dal grande pubblico, entrambi vincenti, entrambi dal carattere forte e trascinante anche se molto diverso, forse l’opposto tra loro. Si sono dati battaglia nel campionato più bello e ricco del Mondo, la Premier League, con le loro squadre: Liverpool e Manchester City.

Dal prossimo anno, però, questa rivalità non ci sarà più a causa della volontà del tecnico tedesco di lasciare il Liverpool e di restare fermo per riposarsi. Questo almeno quanto ammesso dall’allenatore più “rock” in circolazione, anche se tantissimi tifosi hanno cominciato a sognare di vederlo sulla panchina della propria squadra del cuore.

Nel frattempo, però, è cominciato a circolare il totonome su chi sarà il prossimo allenatore del Liverpool. Il successore di Klopp non avrà vita facile, ma siamo certi che nessuno riuscirebbe a dire di no e quindi a declinare la proposta della proprietà dei Reds, rifiutando la panchina del Liverpool.

Post Klopp, ecco i nomi

Al netto del fatto che per quasi tutti il favorito numero uno a sedersi su una delle più prestigiose panchine al Mondo è Xabi Alonso – ex bandiera del Liverpool e tecnico rivelazione dell’anno per le grandi cose che sta facendo con il suo Bayer Leverkusen- alla panchina dei Reds sono stati accostati anche i nomi di diversi allenatore italiani.

Da De Zerbi a Thiago Motta, che è italiano ormai d’adozione, senza dimenticare Antonio Conte. Il tecnico leccese, infatti, è senza panchina dopo la sua ultima esperienza al Tottenham finita a marzo dello scorso anno con l’esonero. Lui non vede l’ora di rimettersi in gioco. Per quasi tutti vuole solo l’Italia e spera di allenare il Milan, ma siamo certi che non disdegnerebbe affatto la chiamata del Liverpool.

Successore Klopp, i bookmakers esagerano

Dal meraviglioso mondo del web, invece, arriva un curioso retroscena circa tutti i nomi che vengono presi in considerazione come successori di Jurgen Klopp. I bookmakers, infatti, hanno quotato anche Eziolino Capuano come possibile prossimo allenatore del Liverpool.

Una quota astronomica di 1.001 che significa che, giocando un solo euro se ne vincerebbero più di mille, nell’ipotesi ovviamente remota che l’attuale tecnico del Taranto possa sedersi davvero sulla panchina dei Reds.