Se serve, metto la difesa a 6 | Clamoroso Mazzarri: pronta la rivoluzione totale, Osimhen unico terminale

L’ennesima sconfitta subita dal Napoli spinge Mazzarri a cambiare nuovamente per cercare di risollevare le sorti della squadra.

Un’altra sconfitta, l’ottava in questo campionato di Serie A, addirittura la dodicesima in stagione. Nessuno si aspettava che il Napoli replicasse la splendida stagione scorsa, ma allo stesso tempo, quasi sicuramente, nessuno avrebbe scommesso nemmeno in un’annata così disastrosa.

Il Napoli che perde a San Siro e che scende addirittura al nono posto in classifica è l’immagine desolante della squadra Campione d’Italia che ora vede il quarto posto, obiettivo minimo stagionale, addirittura a ben sette lunghezze di distanza. L’Atalanta al momento sembra di un altro pianeta e gli azzurri dovranno fare un miracolo per raggiungere il piazzamento Champions.

Nella sfida di domenica contro il Milan, in realtà, il Napoli non ha nemmeno giocato malissimo. Ha preso gol al 25′ del primo tempo per una disattenzione madornale, ma poi nel secondo tempo ha attaccato, ha pressato i rossoneri e forse avrebbe meritato il pari. La squadra, però, sembra avere poche idee offensive ed il 3511 con cui Mazzarri l’ha schierata a San Siro non ha di certo aiutato.

Meglio, molto meglio nella ripresa quando il tecnico livornese ha riproposto la difesa a 4 e ha buttato nella mischia Politano prima e Lindstrom poi. Il pareggio non è comunque arrivato, ma almeno la squadra ha avuto le sue occasioni e ha messo in difficoltà il Milan. Il problema del gol, però, resta grossissimo con una rete fuori casa che non arriva addirittura da fine novembre.

Napoli, contro il Genoa riecco Osimhen. Out Juan Jesus

Per ritrovarla il Napoli si affida a Victor Osimhen che è di rientro dalla Coppa d’Africa in cui ha raggiunto la finale, poi persa, con la sua Nigeria. Nella sfida contro il Milan, però, è stato ammonito Juan Jesus all’85’ per un fallo su Theo Hernandez. Il brasiliano era in diffida e quindi salterà la sfida casalinga contro il Genoa in programma sabato 17 febbraio alle ore 15.

Al posto dell’ex Inter e Roma dovrebbe toccare ad un altro brasiliano. Natan, infatti, dopo l’infortunio rimediato a dicembre contro la Roma è perfettamente recuperato ed è pronto per scendere in campo. Quello del centrale di difesa e di Victor Osimhen al posto di Simeone, però, non dovrebbe essere l’unico cambio che Mazzarri opererà nella giornata 25 di Serie A.

Mazzarri cambia ancora, ecco il 4-4-2

Sabato prossimo, infatti, ci dovrebbe essere l’ennesimo cambio di sistema di gioco e di modulo. Ritornerà la difesa a 4, con Natan e Rrahmani a ricomporre la coppia titolare di centrali come avveniva fino a qualche mese fa. Poi due terzini, probabilmente Mario Rui e Di Lorenzo.

La vera novità, però, dovrebbe essere anche il centrocampo a quattro che andrebbe a comporre un inedito 442, sia per il Napoli che per Mazzarri. In questo modo, quindi, Kvaratskhelia girerebbe alle spalle di Osimhen, libero di svariare ed inventare, mentre i due esterni alti darebbero una mano ai due terzini in fase di ripiegamento, per garantire maggior copertura alla squadra.