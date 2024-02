Rinnovo? Non resterò un minuto di più | Allegri, incassata la botta dal capitano: l’avventura alla Juve è finita

Il capitano se ne va: non firmerà il rinnovo con la Juventus. Allegri ha saputo la notizia poco fa. Avventua finita e valigie già pronte.

Le vittorie dell’Inter contro la Roma e del Milan contro il Napoli hanno messo non poca pressione alla Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata questa sera (lunedì 12 febbraio) nel Monday Night della 24esima giornata di campionato contro l’Udinese di Gabriele Cioffi.

Una Juventus che, in attesa di aprire i cancelli dell’Allianz Stadium ai friulani, si trova attualmente a più uno sui rossoneri, ma a meno sette dai nerazzurri i quali, ricordiamo, hanno ancora da recuperare il proprio match con l’Atalanta della 21esima giornata, non disputato nelle scorse settimane a causa degli impegni in Supercoppa Italiana.

Una gara, quella contro la Dea, la quale, qualora venisse vinta dal Biscione, metterebbe inevitabilmente fine ai sogni scudetto della Vecchia Signora la quale, di conseguenza, dovrà concentrare tutte le sue energie sul consolidamento della seconda posizione e sulla vittoria della Coppa Italia.

Due risultati, questi, che per alcuni giocatori della rosa di Massimiliano Allegri potrebbero essere gli ultimi da ottenere con la gloriosa maglia bianconera addosso. Visti infatti i contratti in scadenza che non verranno sicuramente rinnovati, a questi elemeni, tra cui anche il capitano di tante battaglie, non resta che onorare al meglio la seconda parte di stagione prima di fare le valigie per andare altrove.

Juventus, il “capitano” non rinnova: dopo tanti anni sarà addio

Sebbene le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori siano rivolte giustamente al match di campionato contro l’Udinese, in programma tra qualche ora, la Juventus pone uno sguardo anche alla questione “contratti in scadenza” che riguarda molto da vicino tre elementi il cui legame col club piemontese terminerà il prossimo 30 giugno.

Tre elementi, tra cui spicca sicuramente Adrien Rabiot il quale, in bianconero dall’estate 2019, potrebbe dire addio alla Vecchia Signora dopo cinque ottime stagioni in cui, tra alti e bassi, è arrivato a indossare anche la fascia di capitano di una delle più importanti società d’Italia e d’Europa.

Juventus, con Alex Sandro sarà addio a fine stagione

Se l’addio a fine stagione di Adrien Rabiot rientra ancora nel campo delle ipotesi, quello di Alex Sandro è stato invece già confermato. Arrivato alla Juventus nell’agosto 2015, il terzino sinistro brasiliano sarà libero di accasarsi a un nuovo club a partire dal prossimo 1 luglio. Pupillo di Massimiliano Allegri fin dal suo arrivo a Torino nell’estate di nove anni fa, il classe ’91 sudamericano ha fin qui disputato più di 300 partite con la maglia bianconera addosso.

Più di 300 partite, precisamente 319, che lo collocano attualmente al terzo posto nella classifica degli stranieri con più presenze tra le file della Vecchia Signora. Un terzo posto, occupato alle spalle di David Trezeguet (secondo con 320 presenze complessive) e Pavel Nedved (primo con 327 presenze complessive) che il 33enne ex Porto proverà ad abbandonare, in favore della prima piazza, entro la fine del campionato.