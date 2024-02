Lo ha chiamato Ancelotti | Scappa dal Milan e va al Real Madrid: ma quale nuova bandiera, vuole vincere la Champions

Lascia il Milan per vincere la Champions League: tradimento servito e firma col Real Madrid ormai a un passo. Ancelotti lo accoglie a braccia parte.

Reduce da una striscia di otto risultati utili consecutiivi, fatta di sei vittorie e due pareggi nelle ultime otto gare di campionato disputate, il Milan d Stefano Pioli si prepara a ricevere il Napoli di Walter Mazzarri in occasione del posticipo serale che chiuderà il fine settimana della 24esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma a San Siro tra rossoneri e partenopei, che metterà in palio tre punti preziosissimi in chiave Champions i quali, classifica alla mano, servono sicuramente di più agli uomini del patron Aurelio De Laurentiis che non a quelli di Gerry Cardinale.

Con un tranquillissimo vantaggio di ben dieci lunghezze sulla quarta posizione dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Diavolo, infatti, potrebbe addirittura accontenarsi di un pareggio contro l’altalenante formazione campana, la quale dovrà provare a gettare inevitabilmente il cuore oltre l’ostacolo per avvicinarsi a quella zona Champions, distante, ora come ora, quattro punti.

I rossoneri, chiaramente, non faranno alcun tipo di sconto a Kvaratskhelia e compagni: i tre punti farebbero comodo anche a Stefano Pioli che, giocando qualche ora prima della Juventus, ha già fatto capire di volersi portare a tutti i costi a meno uno dalla seconda piazza dei bianconeri i quali, impegnati lunedì sera contro l’Udinese, si spera possano risentire dell’eventuale pressione del Milan.

Milan, quanti big andati via per soldi e ambizione Champions

Il tempo in cui il Milan vendeva a suon di milioni i suoi pezzi da 90 sembra essere fortunatamente passato. Un tempo, databile tra 15 e dieci anni fa, in cui il Diavolo si privò di quelli che allora erano i suoi diamanti più brillanti

Diamanti come Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic e Ricardo Kakà che, andati via da Milano rispettivamente al termine delle annate 2011-2012 (i primi due) e 2009-2010, si legarono a Paris Saint Germain (i primi due) e Real Madrid con il chiaro obiettivo di mettere le mani sulla Champions League (al momento dei rispettivi trasferimenti solo Kakà era già stato campione d’Europa), ma soprattutto di guadagnare di più con squadre le cui ambizioni europee stavano crescendo rispetto a quella in calo del club rossonero.

Theo Hernandez: “al Milan sto bene, ma in futuro non si sa mai…“

Punta di diamante del Milan di Stefano Pioli che si appresta a ospitare il Napoli di Walter Mazzarri, Theo Hernandez ha recentemente rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo As in cui ha parlato della sua esperienza in rossonero e del futuro che, non è da escludere, potrebbe vederlo lontano da Milano (per tornare magari al Real Madrid) nei prossimi anni.

Queste, quindi, alcune delle parole pronunciate dall’attuale numero 19 del Diavolo durante l’intervista: “Sia a livello sportivo che personale mi sento molto bene qui a Milano. Sono grato a questa meravigliosa città che mi ha accolto fin dal primo giorno come se fosse la casa della mia vita. Qui ho messo su famiglia e sono molto felice. Tornare al Real Madrid? Non sappiamo mai cosa ci porterà la vita, vivo il presente per emozioni e professionalità. Nessuno conosce il futuro“.