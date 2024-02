Clamoroso dall’Inghilterra: Robertson firma in Serie A | Dopo il Liverpool un altro club storico: con lui per la Champions

Uno dei migliori terzini sinistri al Mondo di questi ultimi anni potrebbe presto venire a giocare nel nostro campionato.

Nel calcio moderno, soprattutto quello esasperato dalla tattica e dai nuovi schemi degli allenatori di oggi, il ruolo dell’esterno ha assunto una rilevanza sempre maggiore, ma soprattutto connotati diversi rispetto al passato. Un tempo c’erano i terzini e le ali e difficilmente, se cominciavi a giocare in un ruolo, potevi adattarti ad arretrare o avanzare il tuo raggio di azione.

Ora, invece, nel calcio attuale, il terzino si vede soltanto nelle squadre che giocano con la difesa a quattro, mentre in quelle che usano tre centrali, con il braccetto che spesso è chiamato anche ad impostare o salire palla al piede, c’è un esterno largo che è chiamato a fare entrambe le fasi e coprire più o meno tutta la sua fascia di competenza.

Quello del terzino o dell’esterno a sinistra, almeno in Italia, è un ruolo che ultimamente sta vedendo interpreti sempre più bravi tecnicamente ed anche nell’impostazione della manovra. I migliori due, senza ombra di dubbio, sono sicuramente quelli che occupano la corsia mancina nelle compagini milanesi: Theo Hernandez e Di Marco.

Il primo è ormai uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, agisce da terzino e quest’anno è stato anche sacrificato al centro della difesa a causa dell’emergenza centrali in casa Milan. Di Marco, invece, è ormai il terzino sinistro titolare della Nazionale italiana, ma all’Inter gioca esterno a tutta fascia e garantisce, ormai ogni anno, diversi gol e tanti assist.

Via dopo nove stagione, la Juve saluta Alex Sandro

La Juve ha in Kostic il titolare da quella parte, con Alex Sandro sempre più fuori dal progetto tecnico e impiegato soltanto nei tre centrali di difesa, mentre al Napoli si alternano Mario Rui e Oliveira, ora infortunato. Nella Lazio a sinistra ci sono Luca Pellegrini e Adam Marusic, mentre nell’Atalanta continua a migliorare e crescere Ruggeri che ormai ha sbaragliato la concorrenza. Nella Roma, infine, visti i continui acciacchi di Leonardo Spinazzola, è arrivato l’ex Lipsia Angelino e si è già messo in mostra.

Per tanti anni il padrone della fascia sinistra della Juve è stato Alex Sandro che, come detto prima, gioca ormai soltanto nei tre di difesa, ma non è più un titolare di Massimiliano Allegri. Il brasiliano, inoltre, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e questi, dopo ben nove lunghissime stagioni, sono i suoi ultimi mesi in bianconero.

Alex Sandro in partenza, Juve su Robertson?

Per sostituirlo Cristiano Giuntoli sogna un solo nome: Andrew Robertson. Il terzino sinistro del Liverpool è da anni uno dei migliori interpreti nel ruolo e, insieme ad Alexander Arnold, è stato uno dei punti fermi di Jurgen Klopp per tanti anni. L’addio del tecnico tedesco chiude un’era in casa Reds e con lui potrebbero partire altre bandiere.

La Juve ci spera anche perché sembra che il Liverpool abbia individuato il nuovo terzino sinistro per il suo futuro. Si tratta dello statunitense Antonee Robinson che sta facendo un’ottima stagione al Fulham. Punto fermo anche della Nazionale americana, il classe 1997, in passato vicinissimo al Milan, ha disputato 22 partite fin qui, fornendo quattro assist. Lui è il nuovo obiettivo dei Reds per la fascia sinistra e, se dovesse arrivare, Giuntoli potrebbe provare l’affondo decisivo per Robertson.