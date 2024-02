Marotta, niente colpo extra | Il talento ha le idee chiare: in Serie A non lo pagano abbastanza, firma per il Tottenham

Sfuma il colpo di mercato in prospettiva per l’Inter, il giovane talento vola in Premier League, decisive le condizioni economiche favorevoli

Un mercato di gennaio a fari spenti per l’Inter. La società si è mossa solo per trovare un sostituto di Juan Cuadrado che sarà lontano dal campo per un po’ di tempo. Il profilo individuato e ingaggiato dai nerazzurri è Bukanan, il primo canadese a vestire la maglia interista, un giocatore di corsa e di qualità che potrà risultare molto utile a Simone Inzaghi.

Nessuna partenza, nemmeno per Stefano Sensi, a un passo dall’approdo al Leicester, capolista della Championship inglese ma le tempistiche non sono state propizie per raggiungere in tempo all’accordo tra i due club e alla firma per un prestito.

Un centrocampo che è tra i più completi e forti d’Europa, che si può permettere di tenere in panchina uno come Daniele Frattesi, quasi sempre incisivo quando entra in campo e titolare della Nazionale italiana.

Le mani della mediana sono in mano ad Hakan Calhanoglu, reinventato regista da Inzaghi e un autentico cecchino dal dischetto, con ben sette rigori messi a segno in questo campionato. Dinamismo e voglia di lottare su ogni palla gli ingredienti delle prestazioni fornite da Barella, sempre più in crescita da quando è approdato ad Appiano Gentile.

Lucas Bergvall firma con il Tottenham, sfuma il colpo per l’Inter

La folta concorrenza in mezzo al campo nerazzurro è tra le motivazioni che ha portato il talentino svedese Lucas Bergvall a scegliere come nuova squadra il Tottenham, in corsa per la vittoria della Premier League.

Il classe 2006 farà parte della rosa degli Spurs dalla prossima estate. Accostato all’Inter e al Barcellona, il giovane talento ha preferito l’Inghilterra come destinazione futura, con il club che ha assicurato una commissione più alta agli agenti del calciatore.

L’Inter ha già trovato il nuovo centrocampista per la prossima stagione

Nerazzurri che possono consolarsi con l’approdo il prossimo luglio del centrocampista polacco Zielinski, che non ha rinnovato il contratto con il Napoli ed è stato così escluso dalla lista Champions dei partenopei in vista del loro ottavo di finale contro il Barcellona.

Continua così la ricerca di parametri zero di lusso sul mercato per il direttore sportivo nerazzurro che ha rinforzato la rosa con innesti di spessore arrivati dopo aver rescisso con i club di appartenenza.