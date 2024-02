Lo scudetto del Napoli? Puro caso | De Laurentiis messo al tappeto da un ragazzino: tradito per i rivali

Lo Scudetto del Napoli è stato semplicemente un caso. Il ragazzino scarta il club di De Laurentiis e firma per gli storici rivali.

La mini striscia di tre risultati utili consecutivi, fatta di due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare di campionato disputate, ha permesso al Napoli di Walter Mazzarri di portarsi a ridosso della zona Champions League, distante, ora come ora, solo quattro punti.

Quattro punti che i partenopei dovranno recuperare sulla quarta posizione dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, in casa del Genoa, avrà un impegno sulla carta sicuramente più agevole rispetto agli azzurri, i quali saranno invece impegnati sul difficilissimo campo di San Siro contro il Milan di Stefano Pioli.

Una sfida, quella contro i meneghini, che i campani proveranno ovvviamente a vincere non solo per portare a quattro la propria striscia di risultati utili consecutivi, ma anche per tenersi attaccati al treno delle concorrenti per un posto in Champions League che, classifica alla mano, sembra già essere in cassaforte per Inter, Juventus e Milan.

Tre squadre, le tre big di Serie A, le quali, solo un anno fa, ebbero vita molto difficile nelle partite di campionato contro gli uomini guidati da Luciano Spalletti, i quali vinsero la gara d’andata contro i rossoneri, quella di ritorno contro i nerazzurri ed entrambe quelle contro i bianconeri, portate a casa rispettivamente il 13 gennaio 2023 e il 23 aprile 2023 coi punteggi di 5-1 e 0-1.

Napoli, serve un trequartista se Zielinski va all’Inter

Legato al Napoli da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, Piotr Zielinski è sempre più vicino all’Inter di Simone Inzaghhi, che dovrebbe ingaggiarlo a parametro zero dal prossimo 1 luglio. Un trasferimento, quello in nerazzurro del duttile giocatore polacco, che, qualora andasse in porto, obbligherebbe Aurelio De Laurentiis a cercare un nuovo trequartista per la stagione 2024-2025.

Un trequartista che, volendo dirla tutta, il Napoli aveva già trovato in Serie A tre le file di una cosiddetta piccola con la quale erano già stati avviati dei contatti che, stando a quanto venuto a galla in queste ore, sarebbero però naufragati a causa della volontà del giocatore in questione di firmare con la Juventus dell’ex direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli.

Juventus, si avvicina Samardzic: contatti avviati con l’Udinese

La sfida contro l’Udinese in programma lunedì alle 20.45 sarà occasione per la Juventus non solo per rialzare subito la testa dopo la debacle di San Siro della settimana scorsa contro l’Inter di Simone Inzaghi, ma anche per parlare con la dirigenza friulana di quel Lazar Samardzic, ormai da tempo nel mirino del club bianconero.

Un giocatore, il classe 2002 serbo, che, attualmente impegnato nella corsa alla salvezza con il gruppo di Gabriele Cioffi, è pronto a compiere, la prossima estate, il tanto desiderato salto di qualità, sfumato all’ultimo poco meno di un anno fa a causa del mancato accordo con l’Inter di Steven Zhang. Cifre e dettagli vari della trattativa tra Juventus e Udinese non sono ancora stati messi sul tavolo, ma nelle ore successive al match dell’Allianz Stadium dovremmo sicuramente saperne di più.