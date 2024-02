Io la riserva di Nzola non la faccio | Clamoroso Fiorentina: l’attaccante dice addio prima di arrivare, si accasa all’estero

Non solo la sconfitta clamorosa e rocambolesca di Lecce. Scoppia un’altra grana in casa viola da risolvere.

In una sessione di calciomercato invernale povera dal punto di vista economico e con pochi colpi in cui si sono mossi soldi veri e propri, ci si è affidati molto di più a possibili sorprese e a possibili colpi ad effetto. Sia in Italia che all’estero, infatti, sono pochi i club che hanno speso nel mese di gennaio.

Uno dei colpi che suscita maggior interesse e curiosità, però, è senza ombra di dubbio quello che è stato effettuato dalla Fiorentina e che ha permesso ad Andrea Belotti di passare dalla Roma alla Fiorentina. Una cessione temporanea fino a giugno, ma con la cifra di 800mila euro circa, sganciata dal club viola a quello giallorosso, per trasformare l’affare in un prestito oneroso.

Un affare che si è concluso negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato e che mette tutti d’accordo. La Roma che non aveva più spazio per l’ex attaccante della Nazionale e potrebbe guadagnarci qualcosa tra qualche mese; il calciatore che è reduce da una stagione e mezza molto complicate ed ora può ritagliarsi finalmente il suo spazio e la Fiorentina che avrà la possibilità di alternare a Beltran e Nzola un attaccante esperto e che potrebbe ancora dire la sua.

Di certo, però, c’è da fare meglio rispetto all’ultimo anno e mezzo e tornare ai livelli di Torino, soprattutto quelli raggiunti durante le prime stagioni. Belotti, infatti, al netto di qualche gol in Europa League e Coppa Italia, in campionato, con la maglia della Roma, ha realizzato appena tre gol in un anno e mezzo. Una media davvero modesta che racconta le difficoltà vissute dal Gallo.

Belotti, l’esordio sfortunato con la maglia viola

La Fiorentina, quindi, per tornare a brillare, a giocare e segnare, cercando di ritrovare quella brillantezza e spensieratezza mai avute a Roma. Esperienza negativa quella di Roma anche a causa della scarsa fiducia e dello scarso minutaggio avuto in questi mesi. A Firenze per tornare quello di Torino, quindi, anche se l’inizio non è stato per nulla promettente.

Belotti, infatti, soltanto poche ore dopo il suo arrivo a Firenze, è partito con la squadra per la trasferta di Lecce. Al Via del Mare è subito entrato ad inizio secondo tempo, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. Le cose sembrano andare per il verso giusto e la Fiorentina la ribalta. Lui è sfortunato e prende la traversa sull’1-2. Il finale, però, è rocambolesco ed incredibile e l’esordio dell’ex Roma con la maglia viola è da dimenticare.

Niente Fiorentina, Grull va al Werder Brema

Belotti dovrà cercare di fare il meglio possibile per convincere i dirigenti della Fiorentina a farsi mettere sotto contratto durante la prossima estate. In questo senso, ora, l’attaccante ex Torino avrà anche un contendente in meno. Marco Grull, esterno d’attacco classe 1998, da tempo nel mirino del club toscano, durante la prossima stagione giocherà con il Werder Brema.

Il club tedesco, che dopo un inizio di stagione difficile ora sta marciando a ritmi altissimi ed è quasi salva, ha già chiuso l’investimento per la prossima stagione e si è assicurato le prestazioni dell’esterno offensivo di proprietà del Rapid Vienna.