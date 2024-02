Panico Allegri, per i bookmaker la sconfitta è certa | L’inquietante studio statistico: mai una vittoria con lui in campo

L’Inter continua a vincere e i bianconeri non possono più sbagliare, ma c’è un dato che allarma tutti i tifosi.

Il weekend di campionato si concluderà questa sera con la sfida tra Juventus e Udinese che andrà in scena all’Allianz Stadium. Sono stati tantissimi i gol realizzati da venerdì a domenica sera e una delle sfide più belle ed entusiasmanti è stata quella che si è giocata all’Olimpico tra Roma e Inter.

Una partita dalle mille emozioni che nel primo tempo ha visto i nerazzurri insolitamente in difficoltà, con una Roma aggressiva, propositiva e capace di colpire per ben due volte, andando in vantaggio. Nella seconda frazione di gioco, però, l’Inter è scesa in campo con la cattiveria e la grinta che di solito la contraddistingue ed è stata in grado di ribaltare il risultato e vincere per 4-2.

Una prova di forza impressionante, l’ennesima, che ha permesso ai nerazzurri di allungare ancora in classifica e di staccare di sette punti la Juventus. I bianconeri sono chiamati a rispondere nel posticipo del lunedì sera che si svolgerà contro l’Udinese.

Massimiliano Allegri, dopo il pareggio casalingo contro l’Empoli e la sconfitta nel derby d’Italia, proprio contro l’Inter, non può più sbagliare ed è obbligato ad ottenere i tre punti se vuole ancora tenere aperto il discorso legato alla corsa per il titolo.

Juve, due assenze pesanti contro l’Udinese

Tre punti obbligatori, quindi, da ottenere contro una squadra arcigna e insidiosa come l’Udinese che, a sua volta, ha disperatamente bisogno di fare risultato per uscire, almeno per una serata, dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Oltre ad affrontare l’insidia friulana, però, il tecnico bianconero dovrà fare i conti con due defezioni pesanti rispetto a quello che di solito è l’undici titolare della Juventus. Non saranno della partita, infatti, due dei migliori giocatori della rosa juventina: Dusan Vlahovic, ancora alle prese con un piccolo fastidio muscolare, e Capitan Danilo che salterà il match per squalifica.

Alex Sandro capitano, la statistica che fa tremare gli juventini

Al posto della punta serba Allegri dovrebbe schierare Arek Milik, dopo l’espulsione contro l’Empoli e la conseguente squalifica scontata contro l’Inter. Nella posizione di solito occupata da Danilo, invece, agirà un altro brasiliano: Alex Sandro che dal suo connazionale erediterà anche la fascia da Capitano.

C’è una statistica che allarma però tutti i tifosi della Juventus. Con Alex Sandro Capitano dall’inizio della partita e con Allegri in panchina, infatti, i bianconeri non hanno mai vinto. L’ultima volta è capitato nel match casalingo contro l’Empoli di poco più di due settimane fa, terminato con un pareggio. Ovviamente tutti gli juventini si augurano che questo tabù possa essere sfatato contro l’Udinese, ma l’allarme scaramantico si è ormai scatenato.