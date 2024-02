Inzaghi, dramma dall’infermeria: il ginocchio ha ceduto | Pavard lo ha saputo poco fa: salta la Champions nel momento migliore

Inzaghi ha saputo dell’infortunio nelle scorse ore. Il ginocchio ha fatto crack. Proprio adesso che stava bene. La reazione di Pavard.

La vittoria di sabato contro la Roma di Daniele De Rossi ha confermato ancora di più in prima posizione l’Inter di Simone Inzaghi, salita a quota 60 punti, a più sette sulla Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata questa sera (lunedì 12 febbraio) all’Allianz Stadium contro l’Udinese di Gabriele Cioffi.

Una Juventus che, incontrata appena una settimana fa, è stata sconfitta egregiamente dai nerazzurri i quali, vittoriosi solo 1-0, avrebbero meritato sicuramente un trionfo ben più largo viste le tante occasioni create che solo la bravura di Szczesny ha impedito si trasformassero in reti.

Una squadra, quella meneghina, ormai perfettamente amalgamata dalla sapienza tecnico-tattica del suo allenatore, nella quale si sta affermando in maniera sempre più imponente, Benjamin Pavard, arrivato a titolo definitivo a Milano la scorsa estate in seguito a un’operazione da 30 milioni di euro con il Bayern Monaco.

Un acquisto, quello dell’esterno francese, accolto subito calorosamente dai tifosi interisti i quali, dopo aver rinunciato a lui negli scorsi mesi a causa della lussazione della rotula, stanno finalmente godendosi a pieno ritmo le fin qui ottime prestazioni di quello che, ora come ora, è sicuramente uno dei migliori terzini destri d’Europa.

Inter, la Champions si avvicina: uno sguardo all’Atletico Madrid

Uscito sconfitto dal match di campionato di qualche ora fa contro il Siviglia di Quique Sanchez Flores, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, attualmente quarto in Liga con 48 punti, inizia a mettere nel mirino la sfida di Champions League del prossimo 20 febbraio contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Una sfida, quella contro i nerazzurri, valevole per l’andata degli ottavi di finale, alla quale i colchoneros arriveranno con un giorno di riposo in meno rispetto a Lautaro e compagni (la Beneamata giocherà venerdì sera contro la Salernitana, mentre gli spagnoli sabato pomeriggio contro il Las Palmas) e, molto probabilmente, con un’assenza pesante in attacco per la quale l’ex tecnico del Catania dovrà inventarsi velocemente una soluzione.

Atletico Madrid, Morata salta la sfida contro l’Inter: problema al ginocchio per l’ex Juventus

Alvaro Morata potrebbe saltare la sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid: è questa la notizia giunta dalla capitale spagnola nelle scorse ore e subito finita al centro dell’attenzione. La notizia ovviamente farà piacere a Pavard, suo ipotetico marcatore diretto tra pochi giorni.

Uscito infatti vistosamente dolorante all’inizio del secondo tempo della sfida persa 1-0 domenica pomeriggio contro il Siviglia, a causa di un duro scontro con il centrocampista andaluso, Soumaré, l’ex attaccante della Juventus pare aver riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro sul quale solo gli esami strumentali dei prossimi giorni faranno chiarezza. Contro i meneghini, Simeone confida di poter contare sul suo bomber (19 gol in 33 presenze stagionali complessive), anche se le speranze di vederlo presto in campo sono purtroppo poche.