Forse la minestra riscaldata era fredda | Clamoroso De Laurentiis: idea nuovo traghettatore, sarà un grande ex

Il tecnico degli azzurri continua a vivere una stagione maledetta e sfortunata e potrebbe pagare presto con il licenziamento.

Un Napoli compatto che ha ritrovato un certo spirito di squadra, senso di appartenenza e voglia di lottare, ma che alla fine torna a casa a mani vuote e senza quel trofeo che poteva salvare una stagione per adesso disastrosa. La Supercoppa Italiana ha ridato agli azzurri alcune certezze, ma paradossalmente potrebbe lasciare strascichi pesanti.

Walter Mazzarri, infatti, dopo due mesi in cui aveva insistito con il 433 di spallettiana memoria, ha voluto fare di testa sua ed ha proposto, anzi per meglio dire riproposto, la difesa a tre ed una squadra più coperta che poggia le sue basi sulla classica difesa ad oltranza e contropiede, per cercare di fare male nelle ripartenze.

Ed è in questa maniera che è arrivato il 3-0 contro la Fiorentina in semifinale e poi la sfida tutto cuore e sudore contro l’Inter in cui, seppur con una squadra decimata e in dieci dal 60′, il Napoli ha resistito eroicamente alla corazzata nerazzurra ed è stato colpito soltanto al 91′ da un gol del solito Lautaro Martinez. La Supercoppa è così sfumata, ma Mazzarri ha ritrovato alcune certezze, la disponibilità di una squadra operaia e delle basi su cui lavorare da qui a fine stagione.

Ora, gli azzurri dovranno rituffarsi nel Campionato e cercare di recuperare posizioni per centrare quella qualificazione alla prossima Champions League che al momento sembra un miraggio. La Supercoppa Italiana, inoltre, per come è andata a finire, se non dovesse rappresentare un punto di ripartenza, potrebbe lasciare strascichi importanti e deleteri, soprattutto dal punto di vista psicologico.

Napoli, dopo la delusione in Supercoppa bisogna cominciare a fare punti

Mazzarri dovrà essere bravo a ricompattare i suoi e nel ripartire dalle certezze ritrovate, dallo spirito di gruppo e di squadra che i suoi hanno dimostrato. Poi, bisognerà trarre il meglio dai nuovi arrivati nel mercato di gennaio e recuperare in fretta i tanti calciatori indisponibili. Bisogna farlo in fretta, però, perché già nel prossimo week end c’è la sfida contro la Lazio che non si pò assolutamente sbagliare.

Se Mazzarri dovesse perdere quella partita, anche se De Laurentiis dovrebbe confermarlo almeno fino a fine stagione, potrebbe anche veder saltare la sua panchina. Cosa che potrebbe succedere anche nelle prossime settimane o se, a marzo, dovesse arrivare l’eliminazione dagli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

Napoli, ecco l’idea per la panchina se salta Mazzarri

In questi mesi, qualora dovesse davvero saltare Mazzarri, Aurelio De Laurentiis potrebbe anche decidere di affidare la panchina ad un altro traghettatore. Un tifoso del Napoli, uno che ha la città e i colori nel cuore e che è amato da tutti i napoletani: Fabio Cannavaro.

Pupillo di Antonio Conte, suo compagno di squadra in Nazionale, Cannavaro arriva da alcune esperienze non esattamente esaltanti tra la Cina ed il Benevento e non vede l’ora di rimettersi in gioco. Così come Daniele De Rossi, quindi, potrebbe ricominciare dalla squadra della sua città per cercare di risollevarne le sorti.