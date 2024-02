Venire all’Inter? Per fare la riserva di De Vrij? | Marotta rifiutato e deriso: il difensore ha scelto di firmare altrove

L’Inter aveva provato a convincerlo ma il difensore si sarebbe trovato a fare panchina data la concorrenza di De Vrij, acquisto sfumato per i nerazzurri

Inter reduce dal pesante successo nello scontro diretto contro la Juventus. A San Siro i nerazzurri hanno vinto con una sola rete di scarto ma hanno dimostrato che il divario tecnico con i rivali è decisamente rilevante. Restano quindi i grandi favoriti per la vittoria dello Scudetto, che significherebbe la conquista anche della Seconda Stella. Per la squadra di Simone Inzaghi una continuità di risultati da top club europeo e una sola sconfitta subita nella stagione in corso, considerando anche la Champions League.

Secondi nel girone ma imbattuti, i nerazzurri hanno staccato il pass per gli ottavi e affronteranno il temibile Atletico Madrid di Diego Simeone ma con la consapevolezza di partire con il vantaggio del pronostico data la caratura internazionale acquisita e il percorso europeo della passata stagione.

Una difesa difficilmente perforabile, a partire dalle ottime prestazioni del nuovo portiere Sommer che non ha fatto rimpiangere Onana. Una plusvalenza importante per Marotta che ha ceduto l’estremo difensore africano al Manchester United per ben 50 milioni di euro.

Il reparto arretrato è stato, inoltre, rinforzato con l’approdo di Benjamin Pavard, terzino titolare della Nazionale francese vice campione del Mondo in carica, che dal Bayern Monaco si è trasferito all’Inter portando tutta la sua esperienza e adattandosi senza problemi alla difesa a tre.

Tomiyasu sta per rinnovare con l’Arsenal dopo essere stato vicino all’Inter

La scorsa estate i nerazzurri avevano provato a ingaggiare anche Takehiro Tomiyasu, che è invece pronto a rinnovare il contratto con l’Arsenal, in scadenza a giugno 2025. Un trascorso in Italia per lui, nel Bologna, club che lo ha ceduto poi in Inghilterra per quasi 20 milioni di euro.

Da allora è diventato un uomo importante della difesa dei Gunners. Reduce dalla Coppa d’Asia con il suo Giappone, eliminato ai quarti di finale dall’Iran, ha rifiutato l’Inter per paura di non trovare molto spazio, trovandosi di fronte la concorrenza di Stefan De Vrij.

L’Inter si consola con i due centrali italiani

Difesa dell’Inter che, invece, può contare sulla bravura di Acerbi e Bastoni, diventati imprescindibili anche per Luciano Spalletti in vista dei prossimi Europei di giugno.

I due assicurano solidità e capacità di essere anche pericolosi in zona offensiva. Gli attaccanti avversari sanno di dover fare a sportellate per riuscire a imporsi.