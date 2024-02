L’ha chiamato Calhanoglu | Marotta, il mercato ora lo fanno i giocatori: ad Appiano arriva lo storico compagno

Il centrocampista turco fondamentale per l’arrivo di un calciatore in nerazzurro che potrebbe arricchire la rosa interista.

Il derby d’Italia di domenica scorsa ha parlato molto chiaro. L’Inter allunga in vetta e tenta la sua prima vera fuga in campionato, forse quella decisiva per andare a vincere il ventesimo scudetto e apporsi la seconda stella sulla maglia. Di strada ce n’è ancora tanta da fare e non bisognerà avere troppi cali di tensione, ma al momento il tricolore ha preso in maniera decisa la strada della Milano nerazzurra.

La vittoria contro i rivali storici, nonché antagonisti numero uno di questa stagione in Serie A, della Juventus è stata netta e sicuramente molto di più di quanto non dica il risultato di 1-0 maturato grazie ad un autorete sfortunata di Federico Gatti.

L’Inter ha dominato in lungo e largo, Sommer non ha mai dovuto compiere interventi decisivi e, al contrario, Szczesny è stato il miglior in campo della Juventus al pari dell’altro baluardo della difesa, Gleison Bremer. Ora, però, per l’Inter ricomincerà la Champions League e, come sperano tutti i tifosi, se si dovesse andare molto avanti nella competizione bisognerà dare fondo a tutte le energie.

Conterà ovviamente anche la profondità di una rosa che dovrà permettere a Simone Inzaghi di poter cambiare ed alternare dal sabato/domenica al martedì/mercoledì senza problemi e senza avere troppe ripercussioni in termini di punti e prestazioni. La squadra sembra pronta e consapevole, ma le insidie sono tante e si nascondono dietro ogni angolo.

Inter, tutto ruota attorno a Calha

A preoccupare tifosi e ambiente nerazzurro è soprattutto un attacco che presenta una coppia di titolari fortissima e affiatatissima, Lautaro-Thuram, ma due alternative (Sanchez e Arnautovic) che ancora non hanno convinto. Affidabilità totale invece arriva dal centrocampo con Frattesi e Asllani ottime alternative ai tre titolari.

Una mediana che ha trovato, ormai soprattutto dalla scorsa stagione, il faro della squadra, il calciatore che dà equilibrio, riesce ad essere decisivo in entrambe le fasi, ma soprattutto è diventato il regista da cui partono tutte le azioni nerazzurre e attorno a cui ruota tutta l’Inter. Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu sempre più decisivo nell’economia del gioco e della manovra interista.

Inter, il nuovo gioiello turco te lo porta Calha

Oltre all’Inter a godersi l’ex centrocampista del Milan è anche Vincenzo Montella, allenatore della Turchia che per sua fortuna sta vedendo crescere anche una nidiata di discreti talenti giovani su cui fondare la Nazionale del futuro. Arda Guler del Real Madrid, Kenan Yildiz della Juventus, ma non solo. In questa stagione si sta mettendo particolarmente in mostra anche Can Uzun, attaccante classe 2005 del Norimberga.

Il ragazzo ha già segnato 13 gol in 20 presenze in questa stagione, tra campionato e coppa nazionale, con una media di una rete ogni 104 minuti giocati. Ovviamente sta attirando l’attenzione di parecchi top club europei, tra cui Eintracht Francoforte, Galatasaray e Newcastle. Secondo Sky Sport Germania, però, sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Inter che avrebbe proprio in Hakan Calhanoglu una corsia preferenziale per arrivare al nuovo giovane talento turco.