Dybala lo ha appena saputo: terrificante problema alla testa | Ha una commozione cerebrale: salta Roma-Feyenoord

Brutto infortunio alla testa e forfait per la prossima partita di campionato e per l’andata dei playoff di Europa League.

Nella Roma che torna a vincere e convincere, diverte e sembra aver definitivamente messo da parte lo shock dell’esonero di José Mourinho, uno dei volti che sorridono maggiormente è quello di Paulo Dybala. Nelle tre vittorie consecutive dei giallorossi c’è la sua firma con tre gol nelle ultime due partite.

Il rigore realizzato a Salerno e la doppietta casalinga contro il Cagliari. La Joya sembra essersi definitivamente messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno tormentato tra dicembre e gennaio ed è tornato a fare quello che sa fare meglio: la differenza con la sua classe infinita ed il suo genio calcistico che fa stropicciare ancora gli occhi.

Anche se lui non lo dice e non lo dirà mai, perché almeno pubblicamente continua a difendere Mourinho e ad apprezzarlo, il cambio sulla panchina della Roma ha giovato soprattutto a lui e a Lorenzo Pellegrini. Con Daniele De Rossi, infatti, l’argentino non è più soltanto una seconda punta, ma agisce su tutto il fronte offensivo, partendo teoricamente da destra e dividendosi la trequarti con Stephan El Shaarawy.

De Rossi, inoltre, almeno in queste prime uscite stagionali, ha mostrato la volontà di attaccare di più, di dare più coraggio alla sua squadra e di tenere di più la palla rispetto agli avversari. Tutte attitudini che permettono di sfruttare meglio anche Paulo Dybala che così può ricevere più palloni ed essere di più al centro della manovra e del gioco.

Dybala, quando c’è fa la differenza

La stagione di Dybala, quindi, potrebbe aver avuto una svolta in positivo, ma tutto dipenderà, ovviamente, dalla tenuta del suo fisico. Da agosto in poi, infatti, Paulo ha subito quattro infortuni muscolari in diversi periodi dell’anno. Uno ad agosto, uno a ottobre, uno a dicembre ed uno a gennaio. Per questo motivo ha già saltato sette partite di Serie A.

Nonostante questo, però, i numeri di Dybala sono importanti e raccontano di quanto l’argentino faccia la differenza. Otto gol e sei assist in 16 partite e tanta classe al servizio della squadra anche se con un impiego part-time. Quello che ebbe anche nel corso della finale di Europa League del 31 maggio scorso. Gol meraviglioso nel primo tempo e poi il solito problema muscolare che lo tenne fuori dalla fase decisiva del match.

Feyenord, contro la Roma Timber out per un grave infortunio

Per arrivare a quella finale, inoltre, Paulo decise anche la sfida di ritorno e la qualificazione contro il Feyenord nella gara di ritorno dei quarti di finale. La Roma era quasi fuori, ma un colpo di classe della Joya prolungò la partita ai supplementari dove i giallorossi, poi, riuscirono a qualificarsi. Tra pochi giorni, e per il terzo anno consecutivo, sarà ancora Roma-Feyenord.

Dopo la finale di due stagioni fa in Conference League e i quarti di finale della scorsa stagione, infatti, giallorossi ed olandesi si affronteranno per i playoff di Europa League. I biancorossi di Rotterdam, però, devono fronteggiare l’emergenza infortuni. Nella sfida di andata in Olanda, infatti, mancheranno il portiere Bijlow, Trauner ed il centrocampista Timber che ha accusato una grave commozione cerebrale, nella sfida di Coppa d’Olanda contro l’Az Alkmaar, e sarà costretto a saltare il primo match contro la Roma.