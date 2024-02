Qui non resto un minuto di più | Lukaku, fine della corsa: già scelto il sostituto, De Rossi lo scippa al Milan

Il club giallorosso ha deciso di rinunciare all’ex bomber del Torino che non rientra più nei piani e si trasferisce a Firenze.

Una stagione e mezza piena di ombre e poche luci. Un’esperienza che era partita sotto i migliori auspici, ma che sembra essersi conclusa nel peggior modo possibile e senza particolari momenti da ricordare. Appena tre gol in Serie A in 45 partite, al netto delle reti messe a segno tra Europa League e Coppa Italia.

Un bottino davvero magro quello giallorosso di Andrea Belotti che ora è pronto per la sua nuova avventura nella Fiorentina, sperando che la cura Vincenzo Italiano possa fargli bene. In realtà quello del Gallo, per ora, è solo un arrivederci e non un addio definitivo.

L’ex Capitano e bomber del Torino, infatti, passa alla Fiorentina in prestito secco, anche se oneroso, con i viola che verseranno nelle casse giallorosse circa 800mila euro, fino al termine della stagione. Per lui la possibilità di riscattare questo anno e mezzo deludente, di tornare ad essere quello visto in granata e soprattutto di riuscire a strappare la qualificazione per Euro 2024 con la Nazionale.

Dopo l’addio di Mourinho, con cui comunque aveva trovato poco spazio soprattutto nell’ultimo periodo, Belotti ha giocato appena 10′ con il nuovo tecnico, De Rossi ed era chiaro come non facesse più parte del progetto tecnico giallorosso. Il prestito fino a fine stagione presuppone che a luglio tornerà nella Capitale, ma difficilmente ci resterà.

Mercato Roma, difficile la permanenza di Lukaku

Porte girevoli in casa giallorossa, soprattutto per quel che riguarda la prima linea. Al momento, nel nuovo modulo di De Rossi – il 4321 – i titolari sembrano essere Lukaku, come prima punta, Dybala ed El Shaarawy ad agire dietro al belga. Le prime alternative sono Azmoun (ora impegnato in Coppa d’Asia con il suo Iran) e Pellegrini, che tanto bene sta facendo da mezzala, sulla trequarti e il rientrante Abraham come sostituto dell’intoccabile Lukaku.

Il belga, però, come è risaputo, è a Roma in prestito e farlo restare anche oltre questa stagione costerebbe ai giallorossi circa 80 milioni, tra costo del cartellino da far pervenire al Chelsea e peso dell’ingaggio al lordo e senza poter usufruire dell’ormai decaduto decreto crescita. Un’operazione pressoché impossibile che apre diversi scenari per la prima linea giallorossa.

Attacco Roma, spunta l’idea Ekitike

Ci sarà da valutare l’apporto che potrà offrire il rientrante e convalescente Tammy Abraham, ma anche e soprattutto si dovrà intervenire sul mercato. Un’idea concreta per la prima linea della prossima stagione è quella che porterebbe nella Capitale, sponda giallorossa, Hugo Ekitike, attaccante di proprietà del Paris Saint Germain già in passato seguito dal Milan.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, infatti, gli scout giallorossi seguono da tempo il talento francese, classe 2002, che quest’anno non è mai stato preso in considerazione da Luis Enrique e potrebbe finire in prestito in qualche squadra per tornare ad essere protagonista anche in campo.