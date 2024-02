La favoletta è falsa: alla Lazio non firmo | Sarri, dichiarazione al veleno: la storia d’amore è praticamente finita

Dopo la brutta sconfitta di Bergamo che ha lasciato il segno, in casa biancoceleste arriva un’altra gatta da pelare.

Nono posto in campionato, media di un gol subito a partita, ma soprattutto di poco più di uno realizzato ogni match, con la preoccupante undicesima posizione per quel che riguarda la speciale classifica dei gol messi a segno in Serie A.

La stagione della Lazio non riesce a decollare e continua a vivere di tantissimi alti e bassi. Prima l’avvio shock in Campionato con quattro sconfitte nelle prime sei, ma una Champions League in cui la squadra riusciva ad esprimersi al meglio e portare a casa i risultati. Poi, dopo la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea, ecco una marcia degna anche in Serie A.

Cinque vittorie consecutive, tra Serie A e Coppa Italia, tra dicembre e gennaio, ma soprattutto un derby vinto in coppa che ha portato i biancocelesti in semifinale. Il momento sembrava aver segnato finalmente una strada ed una svolta in casa Lazio, ma i due scontri diretti contro Napoli e Atalanta hanno di nuovo manifestato i tanti problemi che ha questa squadra.

In casa contro un Napoli ampiamente rimaneggiato e sceso all’Olimpico solo per non prenderle, la Lazio non è riuscita a trovare lo spiraglio giusto e non è andata oltre uno 0-0 brutto, scialbo e contestato. Pochissime le occasioni da gol che hanno manifestato la difficoltà in zona offensiva di una squadra che, soltanto un anno fa, creava tanto e segnava molto.

Lazio, serve una scossa dopo Bergamo

Dopo la brutta sfida contro il Napoli, però, ecco forse quello che può essere definito il fondo della stagione laziale. Atalanta-Lazio di domenica pomeriggio alle 18, infatti, è stata una gara a senso unico in cui i biancocelesti sono stati letteralmente dominati dagli orobici ed il 3-1 finale, forse, è stato anche un risultato bugiardo.

Ora, la Lazio è al nono posto in classifica, a meno cinque dall’Atalanta quarta che al momento sarebbe l’ultima squadra in Champions, ed ha bisogno di reinvertire al più presto la rotta per poter ambire alla qualificazione al torneo continentale più importante per club. Sarri, intanto, dovrà chiarire, insieme alla società, quello che sarà il suo futuro.

Lazio, Valeri più lontano?

Un nuovo acquisto che tutti davano per scontato, intanto, ha negato di avere già l’accordo con la Lazio. Emmanuele Valeri, infatti, terzino sinistro ex Cremonese, pare da tempo promesso sposo del club biancoceleste. Tifosissimo del club capitolino, infatti, l’esterno mancino dovrebbe diventare laziale durante la prossima estate quando potrebbe arrivare a parametro zero.

Dopo sei mesi passato da divorziato in casa a Cremona, però, Valeri ora è passato in prestito per sei mesi al Frosinone. Proprio durante la conferenza stampa della sua presentazione, il terzino sinistro ha parlato del suo possibile passaggio alla Lazio, negando che ci sia già un accordo. Queste le sue parole in merito:“Sinceramente di questa cosa con la Lazio io non so niente, se ne occupa il mio procuratore. Ora penso solo al Frosinone. Questa per me è una grande opportunità”.