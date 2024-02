Levati la casacca dei titolari | Pioli, duro attacco a Giroud: ha già scelto chi prenderà il posto del francese

La stagione del francese continua ad essere costellata da gol e assist, ma ci sono parecchi dubbi sulla sua permanenza in rossonero.

Nell’estate 2021 arrivò a Milano dopo essere stato più volte vicino a Lazio e Inter negli anni precedenti. Aveva appena vinto la Champions League con il Chelsea, ma lo aveva fatto quasi da separato in casa, partendo quasi sempre dalla panchina o addirittura dalla tribuna. Aveva quasi 35 anni ed il suo acquisto era stato criticato da tantissimi tra addetti ai lavori e tifosi.

Olivier Giroud, infondo, era arrivato soltanto come vice Ibra e per tappare i buchi che eventuali acciacchi dello svedese o fisiologici infortuni, vista l’età, si sarebbero presentati durante la stagione. Il francese, però, fa capire subito a tutti che al Milan non è arrivato soltanto solo per fare la riserva e passare gli ultimi mesi della sua carriera.

Anzi, da lì in poi nascerà una storia d’amore bellissima che dura tutt’ora. Giroud diventa decisivo, rompe la maledizione del numero nove che al Milan dura dal 2012, anno del ritiro di Filippo Inzaghi, e segna gol pesantissimi. Nella mente dei tifosi rossoneri resteranno per sempre impressi quelli realizzati all’Inter, soprattutto, e al Napoli che valgono praticamente il diciannovesimo scudetto.

Nella stagione successiva, quella scorsa, il francese migliora ancora le sue prestazioni. Il Milan non vincerà nulla, ma lui segnerà ancora tanto e sarà decisivo per la conquista delle semifinali di Champions League, oltre che per l’arrivo in Finale con la maglia della sua Francia di cui è ancora titolarissimo. Giroud, insomma, è come il vino: più invecchia e più diventa buono.

Attacco Milan: Giroud trascina, Jovic sorprende

Quest’anno, infine, il francese si sta superando. Nonostante i suoi 37 anni, che diventeranno 38 a settembre, Giroud continua a trascinare il Milan e, con undici reti e otto assist fin qui in Serie A, sta vivendo la sua migliore stagione dal punto di vista realizzativo degli ultimi anni. Il suo contratto, però, è in scadenza nel prossimo giugno e i dubbi sul suo rinnovo e la sua permanenza sono tanti.

Nel Milan del futuro, infatti, pare ci sia spazio soltanto per uno dei due attaccanti attuali. Olivier Giroud o Luka Jovic, quindi, con il serbo che, soprattutto per una questione di età, potrebbe e dovrebbe avere la meglio. Il francese, invece, potrebbe fare altre scelte anche per motivi personali e famigliari. Fino a due mesi fa sembrava segnato anche il destino dell’attaccante ex Fiorentina.

Punte Milan nella prossima stagione, Jovic e il grande colpo

Jovic, invece, da inizio dicembre in poi si è messo a segnare a ripetizione e, anche partendo spesso dalla panchina e giocando soltanto 20′ o 30′ finali, è risultato quasi sempre decisivo. Cinque gol in sette partite – quasi sempre spezzoni – giocate in campionato, due gol in due match in Coppa Italia. Una media gol impressionante di un gol ogni 50′ circa.

L’ex Real Madrid sta viaggiando verso il rinnovo del contratto che al momento scade nel prossimo giugno. Jovic sì, Giroud nì, quindi, per quanto riguarda la prossima stagione, almeno allo stato attuale delle cose. Quel che pare certo, però, è che il Milan un colpo in attacco lo farà. Nella lista del Diavolo ci sono sempre i soliti nomi: Sesko del Lipsia, Zirkzee del Bologna, Gimenez del Feyenoord e David del Lille e, per tutti loro, la valutazione non è inferiore ai 40 milioni di euro.