Nemici? Non esistono quando sei professionista | Mourinho, proposta ai rivali storici: li aveva sempre derisi

Mourinho si è già dimenticato della Roma: il tecnico portoghese resta in Serie A e firma per i rivali dei giallorossi. Chi disprezza vuol comprare.

Le tre vittorie consecutive ottenute contro Cagliari, Salernitana ed Hellas Verona hanno chiaramente rivitalizzato la Roma della famiglia Friedkin. Una squadra, quella giallorossa, che, sebbene con una partita in più rispetto alle dirette concorrenti, si trova attualmente a un solo punto di distanza dal quarto posto dell’Atalanta.

Un quarto posto, che vorrebbe dire qualificazione in Champions League, tornato prepotentemente a disposizione del gruppo capitolino il quale, tra qualche ora, sarà chiamato al difficile impegno casalingo contro la corazzata Inter di Simone Inzaghi.

Un match, quello contro la Beneamata, che la Lupa proverà ovviamente a mettere in cassaforte non solo per portare a quattro la propria striscia di vittorie consecutive, ma anche per ottenere un’affermazione interna sui meneghini che, tra le mura amiche dell’Olimpico, manca addirittura dal 2 ottobre 2016.

Battere gli uomini del presidente Zhang sarà sicuramente complicato, ma la Roma ammirata nelle ultime tre uscite, in cui ha segnato ben otto gol, fa ben sperare in vista della partita contro l’Inter la quale, qualora venisse vinta, permetterebbe ai giallorossi, seppur temporaneamente, di salire al quarto posto in classifica a più due sull’Atalanta di Gasperini.

Mourinho, con l’ex ds del Catania, Lo Monaco, uno degli scontri verbali più avvincenti degli ultimi anni

Sebbene sia passato ormai quasi un mese dal suo esonero, José Mourinho è ancora indelebilmente nel cuore di molti tifosi della Roma. Un tecnico tanto vincente quanto scontroso, il portoghese, capace, nel corso degli anni, di farsi amare da tanti e odiare da molti con la stessa facilità.

Un odio, ovviamente solo sportivo, che molte personalità del mondo del pallone tuttora nutrono nei suoi confronti. Personalità, come l’ex direttore sportivo del Catania, Pietro Lo Monaco, col quale lo Special One sembra avere ancora in sospeso un conto aperto quasi 16 anni fa dopo Inter-Catania del 13 settembre 2008.

Napoli, pazza idea Mourinho: De Laurentiis vuole il portoghese per il dopo Mazzarri

Reduce da una mini striscia di due risultati utili consecutivi, il Napoli di Walter Mazzarri si prepara a scendere in campo contro il Milan di Stefano Pioli in quello che, insieme a Roma-Inter di sabato, è sicuramente il big match della 24esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella tra rossoneri e azzurri, attorno alla quale, da qualche ora a questa parte, ha iniziato a circolare la voce secondo cui Aurelio De Laurentiis starebbe pensando a José Mourinho come tecnico per la prossima stagione. Una scelta sicuramente coraggiosa, quella del tecnico portoghese, che il numero uno azzurro vorrebbe concretizzare quanto prima così da iniziare a pianificare nel migliore dei modi l’annata 2024-2025. La notizia, ovviamente, non è stata ancora confermata, ma nelle prossime settimane dovremmo sicuramente saperne di più.