Come Ngonge, solo più forte | De Laurentiis, spoiler sul prossimo acquisto: può spedire in panchina Kvara

De Laurentiis ha individuato il nuovo rinforzo per il suo Napoli, un acquisto sulla falsariga del colpo Ngonge, adesso Kvara rischia seriamente il posto

Al suo esordio con la maglia del Napoli ha subito timbrato il cartellino, dando inizio alla rimonta che ha portato alla sua nuova squadra tre punti fondamentali per la zona Champions. Ngonge è seduto diventato un idolo della curva partenopea con la rete siglata al suo precedente club, il Verona, nell’ultima partita di campionato. Una sfida che i padroni di casa dovevano, sulla carta, vincere senza sofferenza ma non è stato così.

Gli scaligeri, rivoluzionati dal mercato con più di dieci cessioni, sono scesi in campo combattivi come non mai, ben messi sul terreno di gioco da mister Baroni che crede ancora in quella che sarebbe una salvezza miracolosa.

La prestazione e l’impegno ci sono stati eccome ma non sono bastati. Eppure l’Hellas è passato in vantaggio con il colpo di testa del terzino Coppola, al suo primo goal in Serie A, ma la reazione degli uomini di Walter Mazzarri è stata veemente.

Prima proprio Ngonge e poi Kvara, con un colpo di biliardo dalla trequarti che ha tolto le ragnatele al sette, hanno scacciato i fantasmi di una nuova contestazione da parte di una piazza che pretende di più in termini di risultati.

De Laurentiis ci ha preso gusto, vuole di nuovo pescare dal Verona per rinforzare l’attacco

Nonostante questa prodezza a giro dalla distanza, il fuoriclasse georgiano non è sicuro del rinnovo con il Napoli. Percepisce uno stipendio nettamente basso rispetto alle prestazioni offerte nel suo primo anno e mezzo in Italia.

Per questo De Laurentiis ha individuato un profilo che potrebbe sostituirlo degnamente, un altro possibile rinforzo proprio dall’Hellas Verona, cercando di bissare l’ottimo affare, seppur costoso, Ngonge. Si tratta del forte esterno Noslin.

Osimhen in partenza, il Napoli pensa al post

Le manovre della prossima sessione di mercato, quella dell’estate, dipenderanno da due fattori. In primis la qualificazione alla Champions League e poi la partenza o meno di Victor Osimhen, impegnato nella fase finale della Coppa D’Africa con la sua Nigeria.

L’eventuale cessione del bomber porterebbe nelle casse partenopee non meno di 100 milioni che sarebbero così reinvestiti, almeno in parte, sul mercato in entrata, cercando di individuare un altro potenziale fuoriclasse da far esplodere all’ombra del Vesuvio.