Via da qui, non ti voglio più vedere | Marotta, clamoroso tradimento: prima l’errore, poi firma per i bianconeri

Beppe Marotta è su tutte le furie, il giocatore che costò uno Scudetto all’Inter adesso firma per i bianconeri e torna in Serie A

Il mercato invernale dell’Inter non ha modificato la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, data la difficoltà di rinforzare un organico già competitivo e in grado di sostenere il doppio impegno del campionato e della Champions League come ha dimostrato nella fase a gironi. La corsa per lo Scudetto è arrivata al giro di boa che può risultare decisivo, con lo scontro diretto contro la Juventus e gli ottavi di finale di Champions come momenti cardine di questo mese di febbraio.

Un gioco ormai consolidato e i nuovi arrivati, nella sessione estiva, che si sono ben integrati all’interno dello spogliatoio e nello scacchiere tattico del mister, capace anche di reinventare alcuni giocatori in nuovi ruoli, come quello di regista per Calhanoglu, diventato imprescindibile nel centrocampo nerazzurro.

L’attacco è sulle spalle di capitan Lautaro Martinez, sempre più decisivo e capocannoniere della Serie A. La definitiva consacrazione in questa stagione per il bomber argentino che ha trovato la continuità realizzativa che cercava da tempo.

Una difesa solida e rocciosa, con i centrali difficili da superare e con Sommer che ha sostituito nel migliore dei modi un Onana irriconoscibile nella sua attuale esperienza in Premier League con la maglia del Manchester United, con Beppe Marotta ben lieto dell’enorme plusvalenza che è valsa dalla sua cessione.

Radu e il possibile ritorno in Serie A con l’Udinese

A proposito di portieri, Ionut Radu è nel mirino dell’Udinese, nel caso di una cessione sul gong delle trattative del titolare Marco Silvestri. L’estremo difensore romeno sta giocando in Premier League al Bournemouth, squadra che si trova a metà classifica e che punta a una salvezza tranquilla.

Gli inglesi devono spendere circa 8 milioni per il riscatto ma al momento è sceso in campo solo cinque volte. L’ipotesi di un ritorno in nerazzurro è da mettere quindi in preventivo. Un ricordo spiacevole per il popolo interista dati gli errori decisivi per lo Scudetto sfumato due stagioni fa, in particolare quello commesso a Bologna.

Il futuro di Radu, tra cambi di squadra e la ricerca di continuità

La tradizione di portieri affidabili è stata interrotta in quelle poche partite in cui ha difeso i pali nerazzurri Radu. Beppe Marotta ha cercato in ogni modo di liberarsi del suo ingaggio in maniera definitiva ma si è dovuto accontentare di spedirlo altrove in prestito.

L’Udinese rappresenta un’opzione concreta per togliersi questo peso e per Radu di giocarsi il posto da titolare per dimostrare ai suoi detrattori di essere ancora un portiere che si merita la Serie A.