Tu in campo non giocherai neanche 1′ | Caos Baldanzi: nonostante il trasferimento, tribunato fino a nuovo ordine

L’affare del classe 2003, che è passato dall’Empoli alla Roma, ha sorpreso un po’ l’intero calciomercato italiano.

La sessione di calciomercato estiva ha avuto il suo epilogo poco più di una settimana fa e si è conclusa senza particolari botti o spese folli. Juventus a parte, che nelle ultime ore di mercato ha portato a casa il giovane argentino Alcaraz, sono state Napoli e Roma le squadre, tra le grandi, a muoversi di più.

Il Napoli ha concretizzato ben quattro acquisti, portando a casa Ngonge, Mazzocchi, Dendoncker e Traorè. La Roma, invece, dal canto suo, dopo aver finalizzato il prestito del giovane Hijusen dalla Juventus, ha chiuso il mercato con due colpi molto interessanti: Angelino dal Galatasaray, ma di proprietà del Lipsia e Tommaso Baldanzi dall’Empoli.

L’arrivo del trequartista è stato forse il colpo più interessante dell’intera sessione invernale di mercato. Baldanzi, infatti, è un classe 2003 ed è un ragazzo di grandissime prospettive che può diventare davvero uno dei calciatori italiani più importanti per il futuro prossimo.

Il mancino, ormai ex Empoli, è stato acquistato dalla Roma per 10 milioni di euro più eventuali cinque di bonus. Una cifra importante per un ragazzo classe 2003, ma una cifra che in prospettiva potrà essere considerata anche esigua, trasformandosi in affare.

Dall’Empoli alla Roma, per Baldanzi c’è già stato l’esordio

Il ragazzo ha già fatto intravedere grandi cose durante la scorsa stagione, la prima in Serie A e ad alti livelli, ma poi ha avuto la definitiva consacrazione nel Mondiale Under 20 con la selezione azzurra, con cui ha raggiunta la finale di categoria, persa poi contro l’Uruguay.

Quest’anno tanta sfortuna per lui a causa di diverse noie fisiche e muscolari, ma questo non gli ha impedito di farsi notare con due reti, di cui uno messo a segno all’Allianz Stadium contro la Juventus, e di ricevere la proposta della Roma. Un treno che Baldanzi ha voluto prendere subito, nonostante la giovane età. De Rossi gli ha già fatto assaggiare l’atmosfera dell’Olimpico, facendolo esordire – per lui in campo gli ultimi 15′- nel 4-0 contro il Cagliari.

Nonostante l’addio di Baldanzi, Kaczmarski ceduto all’estero

Ad Empoli si sono cautelati con l’arrivo di Niang e Cerri e sperano di raggiungere la salvezza anche senza il proprio gioiellino che è volato nella Capitale. Nicola ha dato nuovi impulsi alla squadra e i tifosi empolesi sperano che il trend positivo delle ultime partite – cinque punti nelle ultime tre – possa continuare.

Nonostante la partenza di Baldanzi, comunque, il club ha deciso di far partire anche un altro giovane. Si conclude temporaneamente, infatti, l’avventura in Italia di Iwo Kaczmarski. Il Miejski Klub Sportowy Miedź Legnica, club di prima divisione polacca, ha appena annunciato di aver trovato un accordo con l’Empoli, società detentrice del cartellino del centrocampista classe 2004, per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione fino al termine della stagione.