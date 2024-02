Ti faccio risparmiare ‘sti 2 spicci | Napoli, Garcia ha già trovato squadra: firma per lo storico club della Champions

Negli ultimi giorni sono arrivati alcuni retroscena sul rapporto tra il Presidente e l’ex tecnico che intanto potrebbe già ritornare in attività.

Lo scudetto dello scorso maggio, la grande festa in città e una stagione che rimarrà per sempre nella storia del calcio e della città di Napoli. Pian piano, però, i partenopei perdono i pezzi tra i protagonisti di quell’impresa storica e i tifosi vedono partire e sono costretti a dire addio a Spalletti, Giuntoli e il difensore sudcoreano Kim.

Aurelio De Laurentiis, però, predica calma, sostituisce le figure mancanti in maniera pragmatica, ma alquanto approssimativa e il Napoli comincia la stagione in maniera disastrosa. A metà novembre, infatti, dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli, la squadra viene affidata a Walter Mazzarri dopo l’esonero di Rudi Garcia.

Il Patron del Napoli si assume tutte le colpe della situazione e promette di porre rimedio. A gennaio opera massicciamente sul mercato in entrata e compra quattro giocatori. Ora, Mazzarri sta cercando di assemblare una squadra molto cambiata rispetto alla passata stagione per puntare diritto all’obiettivo di centrare il quarto posto e portare il club in Champions League.

Negli ultimi giorni, intanto, il Presidente Aurelio De Laurentiis è stato un fiume in piena ed ha fatto esplodere tutto il suo carattere vulcanico in due separate conferenze stampa in cui ha raccontato un po’ di retroscena sul suo Napoli, il suo rapporto con squadra e calciatori, ma soprattutto alcune indiscrezioni su quello tra lui e i vari Spalletti, Giuntoli e Rudi Garcia.

Garcia, le dichiarazioni di De Laurentiis

In merito al tecnico francese, infatti, ADL ha raccontato gli ultimi scampoli della fallimentare esperienza del tecnico al Napoli. Dopo che a inizio ottobre era già stato sfiduciato, ma il rifiuto di Antonio Conte di sedersi sulla panchina azzurra rimandò il suo esonero, Rudi Garcia era comunque un tecnico dal destino segnato. La sua ultima partita sulla panchina azzurra fu Napoli-Empoli del 12 novembre.

In quell’occasione, secondo quanto raccontato ai giornalisti proprio da De Laurentiis, il presidente entrò negli spogliatoi prima dell’inizio della partita e chiese all’allenatore cosa stava facendo e perché lo faceva (sicuramente riferito a formazione e modulo scelto). Il francese gli rispose: “Mi lasci fare” anche con un’aria alquanto supponente. Il Patron napoletano andò via per poi tornare a fine primo tempo e dire a Garcia che se non avrebbe corretto il tiro lo avrebbe cacciato. Così a fine partita lo cacciò.

Napoli, arrivano buone notizie da Rudi Garcia

Questo quanto raccontato da DeLa che ora, però, potrebbe ricevere un favore proprio dal tecnico francese. Nelle ultime ore, infatti, si è liberata una panchina europea. Si tratta di quella dell’Olympiakos il cui presidente ha deciso di esonerare il tecnico Carlos Carvalhal dopo la sconfitta nell’ultimo match contro il Panathinaikos e l’uscita dalla Coppa di Grecia sempre per mano degli storici rivali cittadini.

Al posto del tecnico portoghese la società greca sta valutando diversi profili tra cui anche quello di Rudi Garcia. Il tecnico ex Roma potrebbe così trovare una panchina a meno di tre mesi dal suo esonero dal Napoli e far risparmiare alcuni mesi di stipendio al Presidente Aurelio De Laurentiis.