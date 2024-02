Lukaku, salta la ‘vendetta’ dell’ex: non è stato convocato | Crollata la quota contro l’Inter, De Rossi lo ha scoperto così

Romelu Lukaku ha comunicato la notizia a pochi giorni dalla sfida contro l’Inter. La Roma di De Rossi prende nota e pensa a come battere gli uomini di Inzaghi.

Le tre vittorie consecutive ottenutte contro Cagliari, Salernitana ed Hellas Verona hanno inevitabilmente riacceso il fuoco dell’ambizione in casa Roma. Un’ambizione, ritrovata forse anche grazie all’arrivo in panchina di Daniele De Rossi, il quale si trova ora a un solo punto di distanza dal quarto posto dell’Atalanta.

Sebbene con una partita in più rispetto alle dirette concorrenti per la quarta posizione che vorrebbe dire Champions League, i giallorossi hanno sicuramente tutte le carte in regola per continuare a lottare fino all’ultimo per un piazzamento nell’Europa dei grandi.

Rinvigorita dalle tre affermazioni di fila nelle ultime tre di campionato e rinforzata sul mercato dagli arrivi di Angeliño, Huijsen e Baldanzi, la Lupa si prepara a ricevere l’Inter di Simone Inzaghi in quello che, insieme a Milan-Napoli di domenica sera, è senza alcun dubbio il big match della 24esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella contro i nerazzurri, che i capitolini proveranno ovviamente a vincere tanto per portare a quattro la propria striscia di vittorie consecutive quanto per tenersi attaccati al treno che porta dritto dritto alla qualificazione alla prossima Champions League.

Roma, nell’ottobre 2016 l’ultima vittoria casalinga contro l’Inter

Battere l’Inter, che giungerà all’Olimpico dopo la vittoria di misura contro la Juventus, non sarà affatto facile, ma la Roma di Daniele De Rossi proverà chiaramente a gettare il cuore oltre l’ostacolo per conquistare un successo interno che, contro i nerazzurri, manca addirittura da quasi otto anni, precisamente dal 2-1 di domenica 2 ottobre 2016 (Serie A 2016-2017).

Un successo, quello, al quale l’attuale tecnico giallorosso partecipò restando in campo per tutti e 90 i minuti, firmato, come le menti più ferree sicuramente ricorderanno, dalle reti di Edin Dzeko, Ever Banega e un autogol di Mauro Icardi.

Roma, Lukaku prepara la vendetta contro l’Inter, ma anche Inzaghi vuole vincere il “suo” derby

Legatosi in prestito alla Roma lo scorso 30 agosto, dopo la fine assai turbolenta della sua seconda esperienza all’Inter, Romelu Lukaku si prepara alla sfida che, sabato alle 18.00, lo vedrà, per la seconda volta in stagione, affrontare la sua ex squadra. Non ci sarà invece Frattesi

Una sfida, quella contro la Beneamata, in cui il gigante belga proverà a prendersi la sua vendetta personale dopo la prova pressoché anonima offerta a San Siro lo scorso 29 ottobre. Una gara, quella, alla quale farà quindi sicuramente riferimento il tecnico dei meneghini, Simone Inzaghi, il quale, con un lungo passato alla Lazio alle spalle, tenterà di portare nuovamente a casa quello che per lui, nonostante i colori nerazzurri addosso, è ancora un derby assai sentito.