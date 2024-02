Clamoroso in Serie A: rinviata Juventus-Udinese | Lo hanno deciso dall’alto, qui il calcio non c’entra niente

Riguarda Juventus-Udinese, è stato deciso poche ore fa: clamoroso quanto accaduto in Serie A. Nessuno se lo sarebbe aspettato.

La sconfitta rimediata a San Siro domenica scorsa contro l’Inter ha inevitabilmente ridimensionato le ambizioni scudetto della Juventus di Massimiliano Allegri. Una formazione, quella bianconera, scivolata a meno quattro dai nerazzurri, i quali potrebbero portarsi addirittura a più sette in caso di vittoria sull’Atalanta nel recupero della 21esima giornata, fissato per il prossimo 28 febbraio.

Il campionato è ancora lungo e occasioni per recuperare quattro o sette punti ce ne sono ancora a bizzeffe, ma bisognerà riattaccare subito la spina affinché non si ripetano più brutte figure come quella fatta all’ombra della Madonnina lo scorso fine settimana.

Se non fosse stato infatti per le parate di Szczesny, autore, tra le altre cose, di due interventi salva risultato su Barella e Arnautovic nel secondo tempo, il passivo per la Vecchiai Signora sarebbe stato sicuramente molto più pesante. Un passivo che, una squadra tuttora in lotta per il tricolore, non avrebbe assolutamente meritato.

Lunedì c’è la sfida interna contro l’Udinese di Gabriele Cioffi il quale, in piena lotta per non retrocedere, arriva all’appuntamento coi piemontesi da una triste striscia di tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque gare di campionato disputate. Un incontro, quello contro i friulani, che, almeno sulla carta, non dovrebbe rappresentare un grosso problema per Vlahovic e compagni.

Juventus-Udinese, Allegri riabbraccia Chiesa: l’ex Fiorentina si gioca il posto con Yildiz

In programma lunedì 12 alle 20.45, Juventus-Udinese chiuderà il quadro della 24esima giornata di campionato in Serie A. Una sfida, quella in programma all’Allianz Stadium tra le due formazioni bianconere, alla quale potrebbe prendere parte da titolare, Federico Chiesa.

Mercoledì, l’ex Fiorentina ha infatti ripreso ad allenarsi con il gruppo e, salvo clamorose sorprese dell’ultim’ora, dovrebbe essere, come detto, impiegato dall’inizio nel Monday Night contro i friulani del patron Pozzo, per il quale risulta comunque tuttora in ballottaggio con il talentuoso attaccante turco, Kenan Yildiz.

Juventus-Udinese di lunedì sera a causa della finale di Sanremo

Sarebbe dovuta andare in scena sabato 1o febbraio alle 20.45, ma a causa della finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Juventus-Udinese si giocherà, com’è ormai noto, lunedì 12 febbraio con fischio d’inizio fissato sempre alle 20.45.

Con Roma-Inter programmata per le 18.00 di sabato 10 e Milan-Napoli alle 20.45 di domenica 11, la Lega Serie A ha infatti disposto, per ragioni puramente televisive, lo spostamento di due giorni della gara tra le due formazioni bianconere, il cui posto è stato preso da Sassuolo-Torino.