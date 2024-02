Torno per finire il lavoro | Thiago Silva, proposta per finire la carriera al Milan: l’algoritmo ha elaborato la risposta

E se il rinforzo per la difesa del Milan fosse una vecchia conoscenza rossonera, il centrale brasiliano Thiago Silva? Scopriamo se l’algoritmo è d’accordo o meno

Quando ha vestito la maglia del Milan era uno dei difensori più forti del mondo. Nell’ultima fase della presidenza Berlusconi, Thiago Silva era il perno del reparto arretrato dei rossoneri e il leader della squadra insieme a Zlatan Ibrahimovic. Lo Scudetto vinto nel 2011 porta la loro firma, prima di qualche anno di oblio e il ritorno da protagonisti in Italia ed Europa con Stefano Pioli in panchina.

Adesso il club è di nuovo appetibile a livello internazionale, frutto della semifinale raggiunta la scorsa stagione in Champions League e una rosa di assoluto valore, composta in prevalenza da promettenti talenti che stanno crescendo grazie al tecnico emiliano.

Un gruppo ben diverso rispetto a quello, sempre vincente, di un decennio fa, quando la rosa era composta da giocatori d’esperienza e di caratura internazionale. Thiago Silva salutò Milano per accasarsi in Francia al Paris Saint Germain.

Non è da escludere il suo ritorno in Italia per concludere la carriera nello stesso club in cui l’ha iniziata in Europa, proprio come ha fatto il suo connazionale Kakà. Il centrale sa che troverebbe la migliore accoglienza possibile da parte della piazza.

Il nuovo nome per la difesa del Milan, un giovane francese

Questa mossa di mercato andrebbe però contro alla filosofia perpetuata dalla dirigenza che cerca di individuare i migliori prospetti di giovane età per farli sbocciare e poi venderli a peso d’oro, con plusvalenze importanti, come è accaduto la scorsa estate con Sandro Tonali.

Anche l’algoritmo andrebbe alla ricerca di un difensore con queste caratteristiche. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, un nome papabile per i rossoneri è il classe 2000 Maxence Lacroix, francese in forza al Wolfsburg in Bundesliga.

Diversi i profili sondati, aperto il casting per la difesa del Milan

Ma non c’è solo Lacroix sulla lista rossonera. Infatti, una pista molto calda è quella che porta a Lilian Brassier del Brest, già trattato nel mese di gennaio, ma due opportunità potrebbero essere anche Lloyd Kelly e Tosin Adarabioyo che a fine stagione si svincoleranno rispettivamente da Bournemouth e Fulham.

Quello che è certo è che i rossoneri si muoveranno per un nuovo centrale, da consegnare a Pioli, sempre se sarà riconfermato, la prossima estate.