Inzaghi, l’addio annunciato in diretta TV nonostante la vittoria | Decisione inoppugnabile: la squadra è d’accordo

Inzaghi, annunciato l’addio alla panchina. Decisione presa e squadra già avvisata. Nonostante la vittoria non si torna più indietro.

La 24esima giornata di campionato in Serie A è iniziata nelle scorse ore con il consueto anticipo del venerdì sera che ha visto affrontarsi la triste e sconsolata Salernitana di Filippo Inzaghi e il redivivo e mai domo Empoli dell’ex tecnico granata, Davide Nicola.

Una sfida, quella tra campani e toscani, che metteva in palio tre punti pesantissimi per la salvezza, portata a casa in maniera superlativa dalla formazione ospite, vittoriosa per 1-3 grazie a un autogol di Zanoli nel primo tempo e alle reti di Niang e Cancellieri nel finale del secondo.

Una batosta, quella contro il gruppo azzurro, che ha gettato inevitabilmente ancora più nel baratro il già malconcio gruppo del tecnico piacentino che, a differenza del fratello più giovane, Simone, che sta dominando il campionato con la sua Inter, non sembra aver trovato la cura ai mali di una squadra che, in attesa di tutte le altre gare della 24esima giornata, continua a occupare disgraziatamente l’ultima posizione in graduatoria con appena 13 punti conquistati dopo 24 partite.

E venerdì prossimo Candreva e compagni andranno a far visita proprio ai nerazzurri dell’altro Inzaghi i quali, già proiettati all’impegno casalingo di Champions League di martedì 20 contro l’Atletico Madrid, si preparano a strapazzare i granata come già fatto lo scorso 30 settembre nel match dell’Arechi terminato 0-4.

La lotta salvezza entra nel vivo: il punto sulla zona calda della classifica

La sconfitta contro l’Empoli di qualche ora fa, come detto, ha relegato ancor di più in ultima posizione la già triste Salernitana di Pippo Inzaghi (nella foto in alto col fratello Simone). Una formazione, quella campana, che, sebbene sia ancora presto per dirlo, pare avere purtroppo già più di un piede in Serie B, visti gli attuali sei punti di ritardo sul quartultimo posto di Udinese e Sassuolo.

Due formazioni, quella bianconera e quella neroverde, le quali, dal canto loro, non possono certo dormire sonni tranquilli dato il solo punto di vantaggio sulla terzultima e penultima posizione di Hellas Verona e Cagliari. L’Empoli, proprio grazie al successo sui granata, si è tirato leggermente fuori, ma è ancora lì. Più tranquille, invece, Lecce e Frosinone, che dovranno però continuare a tenere alta la guardia per non rischiare risucchi improvvisi.

Salernitana, esonerato Inzaghi: non gli è bastata la vittoria contro la Lazio

La debacle contro l’Empoli di Davide Nicola ha messo la parola fine all’esperienza di Filippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana. Reduce infatti da una disastrosa striscia di sei sconfitte nelle ultime sette gare disputate tra campionato e Coppa Italia, il tempo del tecnico piacentino sulla panchina granata è ormai scaduto. Eppure la partenza era stata incoraggiante, con la vittoria splendida contro la Lazio del 25/11.

Il direttore generale, Walter Sabatini è già alla ricerca del suo sostituto e nelle prossime ore dovrebbe essere comunicato l’esonero all’allenatore classe ’73 il quale, stando a quanto venuto a galla in queste ore, dovrebbe salutare Salerno per far posto a uno tra Davide Ballardini e Leonardo Semplici.