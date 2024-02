Neanche alla Playstation un colpo del genere | Giuntoli spiazza tutti: il nuovo attaccante sarà di livello internazionale

Dopo il colpo Alcaraz che ha sorpreso tutti, la Juve si appresta a vivere un’estate importante e l’ex Napoli ha un colpo in canna.

Un estate vissuta a trattare per rinnovi di contratto, ma soprattutto a far quadrare i conti della Juventus che lo vuole a tutti i costi e lo convince a lasciare il Napoli con cui aveva appena vinto uno Scudetto storico. L’unico acquisto della sessione estiva di calciomercato dei bianconeri, Timothy Weah, arriva quando lui ancora non era diventato un dirigente juventino.

Per il resto, infatti, Cristiano Giuntoli, durante tutta l’estate, dopo essere diventato Football Director della Juventus, cerca di piazzare gli esuberi, liberarsi di alcuni ingaggi pesanti di calciatori che non fanno più parte del progetto, ma soprattutto di cedere calciatori per fare plusvalenze. Del resto il diktat societario è chiaro: senza Champions League bisogna limitare le spese enormi e ridurre il passivo in bilancio.

E, va così, più o meno anche la sessione invernale di mercato. Arriva Tiago Djalò, per cui la Juve sborsa qualche milioncino, anticipando eventuali mosse estive di altre squadre e poi non succede più nulla. A fine gennaio, però, ecco il colpo a sorpresa quando non se lo aspettava più nessuno. Arriva infatti Carlos Alcaraz, argentino classe 2002 che i bianconeri prendono dal Southampton.

Un prestito oneroso di 4 milioni, ma soprattutto un riscatto fissato a 49. Operazione che, se verrà concretizzata, costerà oltre 50 milioni alle casse bianconere. Tra qualche mese, però, in casa juventina si potrà di nuovo contare sugli introiti derivanti dalla partecipazione alla prossima Champions League, in attesa di capire se ci saranno anche quelli della partecipazione al nuovo Mondiale per club.

Juve, ecco la nuova filosofia di mercato

La direzione in cui va e andrà il mercato bianconero, però, è ormai abbastanza chiara. Si cercano giovani da far crescere, di sicuro talento, ma ancora non pienamente top player. Spese importanti, se se ne faranno, soltanto per calciatori di prospettiva e dal futuro roseo, con la possibilità di poter rientrare comunque dalla spesa dopo qualche anno.

Seguendo questa filosofia è arrivato Carlos Alcaraz e seguendo sempre questa filosofia sarà impostato il mercato estivo. Senza dimenticare che la Juve ha già in casa, ma anche in giro in prestito, tanti talenti che possono avere tanto mercato. Bisognerà capire cosa fare con i vari Soulé, Yildiz, Kaio Jorge e altri ragazzi che stanno emergendo alla grande, ma intanto un colpo in attacco potrebbe arrivare.

Juve, occhi su Nico Williams. Su di lui anche l’Arsenal

E, durante la prossima sessione di mercato, potrebbe tornare di moda il nome dell’esterno spagnolo Nico Williams. Il ragazzo, classe 2002, che fa parte anche del giro della nazionale spagnola, si sta esprimendo alla grande in questa stagione nell’Athletic Bilbao. I baschi stanno disputando una grande annata e probabilmente torneranno in Europa. Attualmente sono al quinto posto in Liga a soli tre punti di distanza dall’Atletico Madrid e cinque dal Barcellona, terzo in classifica. I colchoneros sono stati anche battuti recentemente nella semifinale di Coppa del Re per 0-1.

Insomma, una grande stagione per i baschi, ma anche e soprattutto per Nico che, da esterno nel 4231 di Valverde, si sta esaltando e fin qui ha collezionato 5 reti e 10 assist. Su di lui ha messo gli occhi l’Arsenal, ma Giuntoli è pronto a sparare la sua controffensiva. Il contratto del ragazzo, però, scade nel 2027 e non sarà per niente facile strapparlo all’Atheltic Bilbao.