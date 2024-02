Lo vuole Giuntoli? Non lo vede neanche col binocolo | De Laurentiis, dispetto alla Juve: contratto stipulato l’1 luglio

Napoli, pronto l’assalto a un obiettivo della Juventus. Aurelio De Laurentiis ha già preparato lo sgambetto a Giuntoli. Sarà ufficiale dall’1 luglio.

La sessione invernale di trattative si è conclusa da pochissimi giorni, eppure molte società hanno già messo nel mirino quella estiva che inizerà ufficialmente il prossimo 1 luglio. Società come il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, attualmente settimo in classifica, si trova invischiato nella lotta per un piazzamento in Champions League per la prosssima stagione.

Un piazzamento Champions che, distante ora come ora appena quattro punti, rappresenta, ad oggi, per il club partenopeo l’unico obiettivo perseguibile per salvare un’annata destinata a finire presto nel dimenticatoio. Un’annata che, abbandonato quasi subito il sogno di ripetere quanto di eccezionale fatto lo scorso anno, è stata quindi inasprita dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Frosinone e dalla sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Due competizioni, queste, nelle quali i tifosi azzurri avevano riposto grandi speranze, tradite però, soprattutto nella coppa nazionale, dalle prestazioni non all’altezza di una squadra che, almeno per ora, pare solo una lontana parente di quella fantastica ammirata fino a pochi mesi fa.

L’arrivo in panchina di Walter Mazzarri, che ha preso il posto dell’esonerato Rudi Garcia, non ha sortito fin qui gli effetti sperati. La vittoria interna di domenica scorsa, ottenuta in rimonta contro l’Hellas Verona, ha fatto vedere nuovamente un gruppo capace di soffrire e aggirare le avversità, ma ora serve continuità. Una continuità che dovrà essere alimentata già questo fine settimana in casa del Milan, dove il Napoli non vince dal 18 settembre 2022.

Napoli, si pensa già al mercato estivo: i partenopei guardano in Serie A

All’apertura ufficiale della sessione estiva di trattative mancano ancora diversi mesi, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per rinforzare quella che sarà la rosa azzurra della stagione 2024-2025. Una rosa alla quale, stando a quanto trapelato in queste ore, potrebbe legarsi, dal prossimo 1 luglio, un elemento molto gradito al patron partenopeo.

Un elemento, attualmente militante in Serie A e come i campani a caccia di un posto in Champions League per la prossima stagione con la sua squadra, che, qualora la trattativa andasse in porto, sbarcherebbe all’ombra del Vesuvio a parametro zero.

Napoli, idea Bonaventura: il centrocampista della Fiorentina piace anche alla Juventus

Legato alla Fiorentina da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, Giacomo Bonaventura è recentemente finito nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Messa in preventivo la possibilità di restare fuori dall’Europa dei grandi, il club campano starebbe infatti pensando di ingaggiare il giocatore marchigiano a parametro zero la prossima estate.

Un ingaggio gratis al quale, per sfortuna della società azzurra, ha però pensato anche la Juventus dell’ex direttore sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli il quale, vicinissimo all’ex Milan e Atalanta già a gennaio, è pronto a convincerlo con la certezza di giocare in Champions League l’anno prossimo e con la promessa di un salto di qualità che, a ormai quasi 35 anni, potrebbe non ripresentarsi più.