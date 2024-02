Nico Gonzalez, tegola dall’allenamento: rischia 3 mesi di stop | Ma Italiano è contento: un dubbio in meno da gestire

Dopo un ottimo avvio di stagione l’esterno argentino sta vivendo un momento difficile tra panchine e infortuni.

Con sei gol ed un assist in Serie A e tre gol in Conference League è ancora il miglior marcatore stagionale della Fiorentina e resta comunque il più decisivo, nonché quello con maggior talento. In estate la compagine viola ha respinto offerte importantissime dalla Premier pur di trattenerlo, ma ora sta vivendo un periodo molto difficile.

Nico Gonzalez è, forse insieme a Giacomo Bonaventura, il calciatore più performante e decisivo della Fiorentina ormai da un paio di stagioni, ma in questi anni ha avuto un forte tallone d’Achille: gli infortuni. Negli ultimi due mesi, da inizio dicembre in poi, due infortuni abbastanza gravi gli hanno fatto saltare nove partite ufficiali in tutto, concedendogli poco più di 90′ distribuiti in quattro spezzoni diversi di match.

Non è un caso se il 2024 della Fiorentina, anche a causa della sua assenza, è stato alquanto disastroso. Al netto della vittoria, peraltro ai rigori, contro il Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia, infatti, i viola hanno collezionato un solo punto in quattro partite di campionato e perso per 3-0 la semifinale nelle Final Four di Supercoppa Italiana.

Per il resto sono arrivate le sconfitte di Lecce e Sassuolo, il pareggio casalingo, ma di rincorsa contro l’Udinese e la sconfitta al Franchi contro l’Inter. Un cammino molto deludente che ha fatto perdere il quarto posto alla squadra, scalzata dall’Atalanta e superata anche da Roma e Bologna.

Fiorentina, scocca l’ora del Gallo

Il mercato, inoltre, non ha portato l’esterno d’attacco che Italiano voleva e si aspettava, ma ha visto soltanto gli arrivi di Davide Faraoni e Andrea Belotti. Proprio l’ex Torino è la speranza dell’ex tecnico della Spezia di risolvere la crisi del gol che da troppo tempo attanaglia la Fiorentina. Nzola continua ad essere deludente, mentre Beltran si è un po’ ripreso ultimamente, ma non pare a suo agio nel ruolo di prima e unica punta.

Anche per questo motivo, quindi, dopo i 45′ sfortunati di Lecce ed una traversa colpita, domenica alle 12.30 contro il Frosinone, potrebbe essere giunta l’ora di Andrea Belotti da titolare. Esordio al Franchi, quindi, per il Gallo che potrebbe essere affiancato da Beltran che agirebbe qualche metro più indietro.

Fiducia a Belotti, ancora out Nico

In questo caso partirebbe ancora dalla panchina Nico Gonzales che, dopo il grave infortunio, ancora non è al meglio e non sembra essere ancora pronto per partire dall’inizio. L’argentino è rientrato in gruppo già da diverse settimane, ma ha giocato in tutto soltanto 56′ nelle ultime due sfide contro Inter e Lecce.

Due prestazioni incolore che hanno visto anche il clamoroso errore dal dischetto contro i nerazzurri. Secondo il Corriere Fiorentino, quindi, sarà ancora panchina per Nico, pronto poi ad entrare nella ripresa, così come Ikoné che ormai sembra finito in fondo nelle gerarchie di Italiano. Con Kouame ancora in Coppa d’Africa e Barak fuori dal progetto tecnico, quindi, contro il Frosinone spazio a Bonaventura e Sottil insieme al duo Belotti-Beltran.