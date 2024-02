Il suo addio al Milan fu tragicomico | Adesso non lo vogliono più neanche in Francia: mandato a giocare in Serie C

Un ex della squadra rossonera, con cui ha avuto un passato movimentato, firma per una squadra di Serie C.

Dopo lo Scudetto del 2011 e quello sfiorato nel 2012, ma poi vinto dalla Juventus di Antonio Conte tra mille polemiche anche per il famoso gol di Muntari non visto in un Milan-Juventus, si è aperta una pagina della storia rossonera nerissima, forse – Serie B a parte – la più triste e negativa della storia gloriosa del club italiano più vincente in Europa e nel Mondo.

I tifosi del Milan, soprattutto sui social, l’hanno rinominata la Banter Era e con questo termine si mettono insieme tutti gli anni di sofferenza che vanno dallo Scudetto del 2011 a quello conquistato da Stefano Pioli nel maggio 2022. Soprattutto, però, ad essere stati molto negativi, senza successi (Supercoppa Italiana del 2016 a parte) e senza partecipazioni alla Champions League, sono stati gli anni che vanno dal 2014 al 2021.

La Banter Era, così denominata dai tifosi, è proprio quella che ha percorso quell’arco di tempo ed è stata per i tifosi rossoneri piena di umiliazioni, sconfitte e delusioni che forse non verranno mai dimenticate. Nel corso di quegli anni sono cambiate due proprietà, si sono alternati tantissimi allenatori, ma soprattutto tantissimi calciatori che hanno fatto impallidire la gloriosa storia del Diavolo.

Tra questi, però, ce n’è stato uno che per i tifosi milanisti ha rappresentato tutto ed il contrario di tutto. Speranza, gioia, orgoglio e, alla fine, tanta, ma tanta rabbia e delusione. Parliamo di Gianluigi Donnarumma che con la maglia del Milan ha esordito appena sedicenne nell’ottobre 2015, dopo essere cresciuto nella Primavera, ed è diventato un grande portiere, titolare anche della Nazionale.

Donnarumma, la decisione di non rinnovare e la rabbia dei milanisti

Nel corso degli anni è diventato un idolo di tanti milanisti, il simbolo di quello che doveva rappresentare la riscossa e la rinascita e molti lo avevano già eletto come il Capitano e la bandiera del futuro. La fascia l’ha anche indossata ai tempi in cui era diventato vice di Capitan Romagnoli, ma poi non è mai diventata esclusivamente roba sua a causa della decisione di non rinnovare il contratto.

Nell’estate 2021, infatti, Donnarumma va via a parametro zero dal Milan e sceglie il Paris Saint Germain. Uno dei più grandi tradimenti della storia rossonera. Così viene considerata dai tifosi milanisti la decisione del portiere che non verrà mai perdonato e sarà fischiato in ogni occasione utile, sia con la maglia dei parigini che con quella della Nazionale.

Un ex compagno di Donnarumma firma in Serie C

Ad essere compagno di mille battaglie con la maglia del Milan di Gigio Donnarumma, durante la cosiddetta Banter Era, è un altro calciatore italiano che ha indossato la maglia della Nazionale. Parliamo di Andrea Poli che, dopo le esperienze in Emilia, con Bologna e Modena, ed una stagione in Turchia, sceglie la Serie C, sceglie il Pro Sesto, formazione che milita nel girone A.

Centrocampista, classe 1989, Poli ha collezionato 302 presenze in Serie A, condite da 15 gol e 10 assist con le maglie di Sampdoria, Inter, Milan, Bologna; 13 presenze in Champions League con Milan, Inter e Samp, e 4 in Europa League con la maglia della Sampdoria. Con il Milan ha giocato 4 anni (2013-2017), collezionando 109 presenze. Per lui anche 13 presenze con la Nazionale Under 21 e 5 con quella maggiore.