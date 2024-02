Come volevi pagarlo? Coi buoni pasto? | Marotta, clamorosa ‘soffiata’: il gioiellino era vicino al Milan, ma il bonifico non è partito

Inter-Milan: il retroscena di mercato di cui nessuno era a conoscenza. Poteva firmare per il Diavolo e invece l’ha preso il Biscione.

Reduce dalla bella e importante vittoria contro la Juventus nello scontro diretto che potrebbe valere addirittura lo scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a far visita alla rinnovata Roma di Daniele De Rossi in occasione dell’anticipo pomeridiano di sabato 10 febbraio, in programma alle 18.00.

Una sfida, quella dello Stadio Olimpico, che anticiperà di qualche ora quello che, proprio insieme alla gara tra giallorossi e nerazzurri, è l’altro big match della 24esima giornata di campionato in Serie A, vale a dire Milan-Napoli, in programma a San Siro domenica 11 alle 20.45.

Una gara, quest’ultima, che i rossoneri proveranno ovviamente a vincere non solo per confermarsi in terza posizione con dieci punti di vantaggio sul quarto posto dell’Atalanta, ma anche per avvicinare la seconda piazza della Juventus, distante, ora come ora, quattro punti.

Arrivare secondi alle spalle dei cugini interisti, attualmente primi a più otto, ma con una partita in meno, non cambierebbe sicuramente molto al Diavolo che, stabilmente in zona Champions League ormai da settimane, dovrà solo continuare a portare avanti quanto di buono fatto finora per arrivare preparato al prossimo derby contro la Beneamata, fissato per domenica 21 aprile.

Milan, che disastro nei derby: solo una vittoria negli ultimi sette incontri con l’Inter

Sei sconfitte e appena una vittoria negli ultimi sette derby della Madonnina disputati: è questo il triste bilancio recente del Milan nelle sfide contro i cugini dell’Inter. Sei sconfitte, con in mezzo l’effimera affermazione per 3-2 del 3 settembre 2022, che hanno indispettito e non poco i tifosi rossoneri, costretti a veder festeggiare, solo la scorsa stagione, ben quattro volte i cugini nerazzurri.

Quattro vittorie consecutive, quelle messe a referto dagli uomini di Simone Inzaghi nella stagione 2022-2023 dopo la disfatta di inizio settembre, ottenute realizzando la bellezza di sette gol senza subirne neanche uno. Sette gol che hanno permesso alla Beneamata di conquistare, tra le altre cose, la settima Supercoppa Italiana della sua storia, vinta a Riad il 18 gennaio 2023, e l’accesso alla finale di Champions League, grazie al doppio successo nelle semifinali del 10 e 16 maggio 2023.

Valentin Carboni, all’Inter grazie alla rinuncia del Milan

Attualmente tra le file del Monza, che lo ha preleveato in prestito dall’Inter lo scorso luglio, Valentin Carboni, insieme al fratello Franco, sarebbero potuti essere due calciatori del Milan. Stando infatti alle recenti dichiarazioni rilasciate dall’agente Fifa, Luca Nigriello a TvPlay, Geoffrey Moncada, uomo di mercato rossonero, in passato sarebbe stato a un passo dal portare a Milanello i due fratelli argentini.

Una trattativa, quella del Diavolo per i due centrocampisti sudamericani, sfumata però all’ultimo per motivazioni non meglio specificate. Motivazioni delle quali seppe quindi approfittare l’Inter la quale, nel 2020, come molti sicuramente ricorderanno, li prelevò entrambi dal Catania per una cifra intorno ai 300mila euro.