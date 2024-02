Il ginocchio ha fatto crack | Pioli, croce dall’infermeria: 2 mesi di stop, pessima notizia per l’attaccante

Il ginocchio ha ceduto e adesso sono guai: brutta grana per il Milan di Stefano Pioli. Costretto a fare di necessità virtù per almeno due mesi.

La vittoria ottenuta in rimonta sabato pomeriggio sul campo del Frosinone di Eusebio Di Francesco ha permesso al Milan di Stefano Pioli di confermarsi in terza posizione alle spalle di Inter e Juventus e di guardare con grande fiducia all’imminente big match casalingo contro il Napoli di Walter Mazzarri.

Una sfida, quella contro gli azzurri del tecnico toscano, che i rossoneri saranno ovviamente chiamati a vincere non solo per confermare il proprio vantaggio di dieci punti sulla quarta posizione dell’Atalanta, ma anche per portare a nove la propria striscia di risultati utili consecutivi in gare di campionato, fatta attualmente di sei vittorie e due pareggi.

Battere il gruppo del patron De Laurentiis sarà sicuramente complicato, ma il Diavolo, soprattutto nelle ultime uscite, si è dimostrato squadra capace di soffrire e rialzarsi dinanzi a situazioni di svantaggio. Spinti dai gol di un Giroud in stato di grazia, i meneghini puntano ora dichiaratamente al secondo posto della Vecchia Signora.

Unica nota dolente, i troppi gol subiti da Mike Maignan nelle ultime cinque partite disputate tra campionato e Coppa Italia: dopo la vittoria esterna per 0-3 sul campo dell’Empoli dello scorso 7 gennaio, l’estremo difensore francese ha infatti incassato ben nove reti che hanno portato la retroguardia rossonera a essere, ora come ora, la peggiore delle prime undici squadre in graduatoria.

Milan, difesa da rivedere: Maignan subisce troppi gol

Se l’attacco sta facendo egregiamente il suo lavoro, grazie anche alla grande vena realizzativa del redivivo Giroud, lo stesso non si può purtroppo dire della difesa. Come detto, infatti, quella del Milan è attualmente la peggiore delle prime undici posizioni.

Con 27 gol incassati in 23 partite di campionato fin qui giocate, la retroguardia del Diavolo si sta disgraziatamente confermando il reparto più in difficoltà di una squadra, ora come ora, certa del proprio posizionamento Champions. Persino Torino e Genoa, che non stanno lottando per un piazzamento europeo, hanno subito meno gol di Maignan, le cui qualità, sebbene mai messe in discussione, sono chiaramente venute meno nelle ultime uscite.

Milan, Origi resta al Nottingham Forest: saltato il trasferimento al Los Angeles Fc

Mandato in prestito in Premier League al Nottingham Forest lo scorso settembre dopo l’apporto pressoché inutile fornito la scorsa stagione al Milan, Divock Origi non andrà in prestito al Los Angeles Fc, ma resterà in Inghilterra fino a fine stagione.

Visto l’infortunio al ginocchio rimediato dall’attaccante titolare dei Tricky Trees, Chris Wood pochi giorni prima della chiusura del mercato invernale, il centravanti belga, stando a quanto riportato da The Athletic, resterà infatti agli ordini del tecnico, Espirito Santo il quale, per i prossimi due mesi, sarà inevitabilmente costretto a concedergli più spazio data la spiacevole situazione venutasi a creare con lo stop del poc’anzi menzionato, Wood.