Sinner? Sei un fuoco di paglia | Il collega-rivale non ha dubbi: niente a che fare con il talento di Djokovic

Parole di sfiducia per un rivale di Jannik Sinner, secondo lui il successo agli Australian Open è solo un fuoco di paglia, non ripeterà le gesta di Djokovic

Il 2024 è iniziato nel migliore dei modi per Jannik Sinner. Il tennista italiano ha trionfato agli Australian Open vincendo il primo Grande Slam della sua carriera con una rimonta incredibile in finale e dopo aver sconfitto nel match precedente il numero 1 del ranking Nole Djokovic con una prova sontuosa e con il serbo mai in partita.

L’atleta è un vero e proprio stacanovista, al punto da essersi limitato all’incontro istituzionale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del consiglio Giorgia Meloni per poi ritornare ad allenarsi in vista dei prossimi impegni.

Ha rifiutato a sorpresa l’invito di Amadeus come ospite d’onore al Festival di Sanremo, declinando con la motivazione che non è in grado né di ballare né di cantare, modo gentile per manifestare il proprio disinteresse a quest’apparizione pubblica.

Questo exploit testimonia la mentalità vincente di un giovane pronto a seguire le orme di altri campioni dello sport con la racchetta, a partire da un Djokovic che ha applaudito le sue gesta e che fa il tifo per lui come erede per il futuro.

Secondo Massu, Djokovic è ancora il tennista da battere

Non tutti sono però sostenitori dell’ascesa di Sinner. Tra coloro che non hanno fiducia nel tennista italiano l’ex giocatore cileno Nicolas Massu, che in passato ha raggiunto la posizione numero 9 del ranking mondiale, il quale, ai microfoni di SportKlub ha sostenuto Novak.

Queste le sue parole: “Djokovic è ancora il numero uno al mondo ed è ancora il favorito per vincere i tornei del Grande Slam quest’anno, ne hai vinti 3 su 4 nel 2023. Certamente ci sono altri giocatori importanti, ma non bisogna mai lasciare Djokovic da parte. Sono sicuro che le sue prestazioni saranno ottime“.

Djokovic al tramonto della sua carriera, possibile ritiro in vista

La leggenda di Belgrado potrebbe ritirarsi al termine di questa stagione. Nole deve ritrovare la miglior condizione fisica per riuscire a frenare il più possibile il nuovo che avanza ma a fare la differenza saranno soprattutto le sue motivazioni sul piano psicologico.

Anche Sinner ne è consapevole, il talento è necessario ma non sufficiente in questo sport. Conta soprattutto la testa e la dedizione quotidiana. Djokovic ha manifestato la sua volontà di avvicinarsi alla famiglia.