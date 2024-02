“Va’ a festeggiare insieme a 100 tr**e” | Sinner, bordata da Fabrizio Corona: nel mirino il post finale di Australian Open

Le dichiarazioni dell’ex Re dei Paparazzi sul modo di festeggiare dell’asso del tennis dopo la vittoria a Melbourne.

Sono passate ormai più di due settimane dal giorno in cui Jannik Sinner ha riscritto la storia del tennis italiano e ha trionfato agli Australian Open, battendo in cinque set, ma soprattutto in rimonta dopo essere stato sotto 0-2, il russo Danil Medvedev.

Un trionfo datato 28 gennaio 2024 e che ha entusiasmato una Nazione intera, ma non solo. Sinner, dopo quella vittoria, è diventato beniamino di tanti tifosi di tennis in giro per il Mondo che, dopo il ritiro di Federer, la parabola discendente che sta vivendo Nadal e un Djokovic che non è mai stato troppo simpatico, attendevano con ansia un nuovo idolo da sostenere.

Intanto il tennista altoatesino ha vinto il primo Slam per un tennista italiano dopo Adriano Panatta nel 1976 ed è soltanto il terzo giocatore azzurro, dopo Panatta e Pietrangeli, a trionfare in un torneo dello Slam. Per la prima volta l’Italia si porta a casa un Australian Open, ma il dato che più entusiasma è la certezza che questo possa essere solo l’inizio nella carriera di Jannik che si annuncia davvero grandiosa.

Ora, però, c’è da pensare già ai prossimi successi e alla possibilità di rendere memorabile questa stagione che ha ancora tre grandi Slam da disputare e l’appuntamento olimpico a Parigi in estate in cui Jannik ha già fatto capire di sognare di portare una medaglia a casa. In questi giorni, intanto, si sta disputando il torneo ATP di Rotterdam, il primo per Sinner dopo il trionfo di Melbourne.

Sinner ed il suo post Australian Open

In Olanda il nostro tennista parte da favorito e, visti i forfait contemporanei di Djokovic, Medvedev e Alcaraz, anche da testa di serie numero uno. Vediamo come affronterà il primo torneo con gli assoluti favori del pronostico, sapendo, inoltre, che portando a casa il torneo di Rotterdam, diventerebbe numero tre al Mondo, posizione mai raggiunta da un italiano nella storia del Tennis.

Nei giorni immediatamente successivi al trionfo di Melbourne, intanto, Sinner è diventato il fenomeno mediatico numero uno in Italia. Si è scatenata la polemica sulla sua residenza a Montecarlo e sul suo non pagare le tasse nel nostro Paese e, quindi, non contribuire alla nostra economia. Molti, politici e non, lo hanno criticato per questa scelta. Così come è stato criticato anche per un altro motivo.

Corona su Sinner e i suoi festeggiamenti dopo Melbourne

La critica arriva direttamente dall’ex Re dei Paparazzi, ora giornalista, influencer e personaggio di spicco soprattutto sui social, Fabrizio Corona. Quest’ultimo appare in un video che è diventato virale su Tik Tok in cui parla del modo di festeggiare di Sinner dopo la vittoria di Melbourne. Durante un’intervista, infatti, Corona critica i calciatori che passano tutto il tempo a giocare alla PlayStation e a bere, festeggiare e divertirsi in discoteca.

Proseguendo questo discorso, poi, prende l’esempio di Sinner che, invece, a differenza di quei calciatori non ama la mondanità e festeggiare in quel modo. Corona, ammettendo che proprio per questo motivo diventerà un campione ed è un modello da seguire, critica il modo molto sobrio con cui ha festeggiato il tennista azzurro. “Ma va’ in discoteca a bere e festeggiare con 100 t****”. Conclude così il suo intervento su Jannik, esortandolo a godersi un po’ di più la vita e i suoi successi.