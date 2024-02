“Si allenano a simulare” | Inzaghi, spunta il clamoroso video sui social: tifosi juventini impazziti, è già virale

Un video è diventato virale sui social e alimenta la polemica anche dopo il derby d’Italia vinto in maniera meritata.

Il Derby d’Italia è terminato e per fortuna non ha portato dietro di sé strascichi di polemiche e discussioni sull’arbitraggio e/o presunti episodi contestati durante i 90′. A parte qualche acceso confronto su alcuni cartellini gialli e su qualche fischio in merito a punizioni date o non date, infatti, l’arbitraggio del Signor Maresca ha messo tutti d’accordo ed è stato impeccabile.

Eppure il rischio era tanto e poteva far scivolare la partita, fin qui più importante di questa stagione in Serie A, nell’ennesimo turbinio di discussioni e maldicenze sulla classe arbitrale italiana e sul modo in cui viene utilizzato il VAR che continua a non piacere e a generare polemiche.

Inter-Juventus non è stata macchiata da nessuna ombra, quindi, non avrà strascichi polemici nei giorni a seguire, eppure la regolarità del campionato, in realtà, per molti tifosi e addetti ai lavori è già compromessa da tempo con gli episodi che avrebbero condizionato alcune partite di questa stagione.

A finire sotto la lente d’ingrandimento è sempre il VAR che continua ad essere usato in maniera quantomeno discutibile. A volte si vanno a rivedere delle azioni dubbie, correggendo decisioni arbitrali sbagliate, altre volte, invece, si lasciano correre nonostante si tratti della stessa tipologia di episodio. Insomma, spesso a mancare è l’uniformità di giudizio ed è questo che fa arrabbiare più di ogni cosa chi, a turno, si sente danneggiato dalle decisioni della classe arbitrale.

Polemiche arbitrali e la statistica sui rigori

A protestare parecchio con le diverse decisioni prese da arbitri e VAR, in questo campionato di Serie A, sono stati i tifosi della Juventus che, in gran parte, vedono un certo favoritismo nei confronti dell’Inter. Fanno discutere ancora ora, per esempio, le decisioni (sbagliate) prese sul fallo di Bisseck in Genoa-Inter – non fischiato dall’arbitro e da cui è scaturita la rete del vantaggio di Arnautovic – e sulla gomitata di Bastoni in Inter-Verona, da cui poi scaturisce la rete del 2-1 di Frattesi.

Altro dato che fa discutere e riflettere molti tifosi bianconeri, ma non solo, è quello relativo ai rigori assegnati in questo campionato. A guidare questa classifica c’è l’Inter con nove rigori a favore. Secondo alcuni si tratta di un dato naturale per una squadra che è abituata ad entrare più delle altre nell’area di rigore avversaria e che ha il miglior attacco del campionato. Secondo altri, invece, alcuni calciatori nerazzurri si lasciano cadere troppo facilmente e vengono tacciati di essere dei simulatori.

La dedizione di #Barella e #Thuram é invidiabile! Anche a fine partita continuano ad allenarsi nei loro gesti tecnici migliori… capisco l’orgoglio dei tifosi #Inter verso di loro.#InterJuve pic.twitter.com/N0609Pi1Fk — TheCrow (@Skysurfer72) February 5, 2024

Festeggiamenti Barella e Thuram, il video che fa discutere

Nelle ore immediatamente successive alla sfida di San Siro tra Inter e Juventus, intanto, è apparso un video su X, diventato subito virale, in cui si assiste ai festeggiamenti dei giocatori dell’Inter a fine partita all’interno del terreno di gioco e davanti ai tifosi festanti in Curva Nord.

In questo video si notano Marcus Thuram e Nicolò Barella che festeggiano in maniera bizzarra e un po’ provocatoria, cominciando a rotolarsi per terra, simulando cadute e capriole. Un utente di X, probabilmente tifoso della Juventus, ha postato questo video e lo ha accompagnato con questa didascalia: “La dedizione di #Barella e #Thuram é invidiabile! Anche a fine partita continuano ad allenarsi nei loro gesti tecnici migliori… capisco l’orgoglio dei tifosi #Inter verso di loro”. #InterJuve