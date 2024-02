Clamoroso Rui Patricio: lo hanno già rimpiazzato | Firma immediata e clausola a caratteri cubitali: titolarità garantita

In casa Roma è ormai da parecchi mesi che si discute sull’eventualità o meno di sostituire il portiere portoghese che continua a non convincere.

Uno dei problemi della Roma di questa stagione è stato quello di una fase difensiva che ha sempre concesso troppi tiri ed occasioni alle avversarie e che continua ad essere una delle peggiori squadre della Serie A, tra le grandi, nella statistica dei gol e delle occasioni subite.

E, così, mentre nelle precedenti stagioni, il modo di schierare la squadra in campo e l’organizzazione difensiva di Mourinho rendeva quasi impossibile – o comunque molto difficile – alle avversarie della Roma il riuscire a tirare in porta, in questa stagione le cose sono precipitate in maniera rapida e decisa.

Daniele De Rossi, quindi, dovrà lavorare molto anche sulla fase difensiva che nelle sue prime due partite, Verona e Salernitana, nonostante sia arrivata la vittoria, non ha dato ancora segni di miglioramento. Secondo tanti addetti ai lavori ed opinionisti, ma anche secondo la maggior parte dei tifosi della Roma, uno dei problemi della difesa romanista è rappresentato dal portiere, Rui Patricio.

L’estremo difensore portoghese, che tra pochi giorni compierà 36 anni, era arrivato insieme a Mourinho nell’estate 2021 e sembrava essere una sicurezza assoluta per la difesa e per la sua capacità di guidare la retroguardia e di essere un leader dello spogliatoio.

Roma, i problemi difensivi e in porta dei giallorossi

Dopo una prima stagione alquanto positiva, però, Rui Patricio ha cominciato a sbagliare parecchio e nell’ultimo anno e mezzo si è reso protagonista di diversi errori abbastanza grossolani, alternando sempre parate importanti e decisive a papere clamorose. Quando si fa il ruolo del portiere, però, negli occhi di tutti restano molto di più gli errori che le prodezze e le belle parate.

In città è cominciato a circolare un soprannome che è una sentenza per il portoghese: Rui Pasticcio, giocando con il cognome del ragazzo e scimmiottandolo in questo modo poco benevolo per l’ex Campione d’Europa con la casacca della sua Nazionale. Sono parecchi a chiedere la titolarità di Svilar, giovane secondo portiere che Mourinho impiegava nelle Coppe. Per ora De Rossi continua a dare fiducia all’ex Sporting, ma vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.

Arriva al posto di Rui Patricio, ipotesi Roma per Silvestri

Nelle ultime ore, intanto, si è aperta una possibilità che vedrebbe Marco Silvestri come possibile prossimo portiere della Roma. L’ex estremo difensore del Verona, attualmente all’Udinese, ha perso la sua titolarità a vantaggio di Okoye che in bianconero lo ha superato nelle gerarchie.

Questo ha aperto ad una possibile partenza di Silvestri che, nel frattempo, ha rifiutato una proposta dall’Arabia Saudita. Per lui si era aperta anche la possibilità di trasferirsi a Bergamo se fosse partito Juan Musso, ma poi non se n’è più fatto nulla. Resta in piedi, quindi, l’ipotesi Roma con Rui Patricio che continua a non convincere e a rischiare la titolarità.