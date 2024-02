Giornalisti ‘juventini’, fate schifo | Huijsen, scoppia la polemica dopo il gol: mancanza di rispetto per la Roma

Il primo gol in Serie A non conta niente: ai giornalisti juventini interessa altro. Scoppia la polemica attorno ad Huijsen dopo Roma-Cagliari.

Sedutosi ufficialmente sulla panchina della Roma lo scorso 16 gennaio in sostitituzione dell’esonerato José Mourinho, Daniele De Rossi sembra aver finalmente riportato un po’ di serenità dalle parti di Trigoria. Una serenità che, smarrita col tecnico portoghese, ha giocato un ruolo sicuramente fondamentale sulle tre vittorie consecutive ottenute fin qui in campionato dal neo tecnico giallorosso.

Tre vittorie, arrivate contro avversari invischiati nella lotta per non retrocedere (Hellas Verona, Salernitana e Cagliari), che hanno portato i capitolini a ridosso di quella zona Champions League distante, ora come ora, appena un punto.

Una zona Champions League che, neanche sfiorata nelle ultime cinque stagioni, rappresenta l’obiettivo stagionale minimo da raggiungere a tutti i costi. Mancare infatti per la sesta stagione consecutiva la qualificazione alla massima competizione continentale significherebbe andare incontro a uno scenario assai compromettente soprattutto per quel che riguarda il calciomercato estivo.

La lotta per il quarto posto, a ogni modo, è pronta a entrare nel vivo: delle sei squadre attualmente in corsa, la Lupa è l’unica, rispetto ad Atalanta, Bologna, Napoli, Fiorentina e Lazio, ad aver giocato tutte le partite. E sabato pomeriggio all’Olimpico arriverà l’Inter di Simone Inzaghi, contro la quale serviranno attenzione e determinazione per portare a casa un risultato positivo che, magari solo per qualche ora, potrebbe valere la quarta posizione in graduatoria.

Roma-Cagliari 4-0, terza vittoria consecutiva per De Rossi e primo gol in Serie A per Huijsen

Il 4-0 rifilato al povero Cagliari di Claudio Ranieri nelle scorse ore ha consentito alla Roma di portare a casa la terza vittoria consecutiva sotto la nuova gestione targata Daniele De Rossi. Una vittoria, quella contro la formazione rossoblù, arrivata al termine di una gara dominata in lungo e in largo in cui ha brillato, tre le altre, la stella del giovanissimo Dean Huijsen.

Arrivato in prestito dalla Juventus nel giorno dell’Epifania, il classe 2005 olandese ha infatti timbrato il cartellino al 14′ del secondo tempo con un bel colpo di testa, su calcio d’angolo di Paredes, che non ha lasciato scampo all’estremo difensore sardo, Scuffet. Per il 18enne nato ad Amsterdam, che compirà 19 anni il prossimo 15 aprile, si tratta del primo gol in Serie A.

Post partita #RomaCagliari su #Sky.

Prima domanda a #Huijsen: “È vero o no che l’obiettivo della #Juve ad agosto era il 4° posto?”.

Poi: “Domenica c’è Roma-Inter, vorrai fare un favore alla Juve?”.

Dopo il suo primo gol in A con la maglia della Roma…

Fate schifo! 🤮#ASRoma pic.twitter.com/jir0piUYew — Enzo Cherici (@EnzoCherici) February 6, 2024

Huijsen, primo gol in Serie A, ma ai giornalisti di Sky non interessa: meglio parlare di Juventus

Probabilmente non ci avrà badato più di tanto, data la gioia del primo gol in Serie A, eppure Dean Huijsen si sarebbe meritato sicuramente una prima domanda diversa da quella postagli dal giornalista di Sky Sport al termine di Roma-Cagliari.

Non tenendo infatti inspiegabilmente conto della prima rete in massima serie del giovane difensore olandese, il conduttore è andato subito all’attacco chiedendo al classe 2005 quale fosse l’obiettivo stagionale fissato ad agosto dalla Juventus. Una domanda, alla quale molti non hanno neanche fatto caso, che non è stata però digerita da vari tifosi romanisti in ascolto, i quali non hanno chiaramente apprezzato la scarsa considerazione del noto giornalista nei confronti della prima rete nel massimo campionato italiano, messa a segno con addosso la gloriosa maglia della Roma, di Dean Huijsen.