Ti hanno trattato male? Firma con noi per vendetta | Marotta vs Allegri, ultimo atto: voltafaccia senza precedenti

Dopo la sfida di San Siro il derby d’Italia continua anche in altre sedi. La vendetta arriva direttamente dal mercato.

Inter-Juventus ha confermato quello che in molti avevano già intuito e capito da tempo. I nerazzurri sono la squadra più forte del campionato, sicuramente la più pronta con gente abituata a vincere e giocare partite o competizioni importanti. I bianconeri continueranno nel loro percorso di crescita e cercheranno di fare tesoro di queste partite e di questo torneo.

Il derby d’Italia doveva dirci chi è la favorita numero uno per lo Scudetto e, come detto, ha soltanto confermato quanto visto in questi mesi della stagione. L’Inter vince 1-0 grazie ad un’autorete di Gatti, ma il risultato è apparso assai bugiardo, con i nerazzurri che hanno sprecato diverse occasioni per portare a casa un risultato ancora più rotondo.

Dall’altra parte, invece, i bianconeri hanno tirato una sola volta in porta durante tutti i 90′ e l’occasione più grande del match l’hanno avuta nel primo tempo, quando il risultato era ancora sullo 0-0, con Vlahovic che non è riuscito a controllare bene una palla invitante che gli era stata fornita da Weston Mckennie.

Le azioni pericolose della Juve sono finite pressoché lì e la differenza tra la prima e la seconda del nostro torneo è sembrata abbastanza netta, molto di più di quello che racconta il risultato finale. Ora, lo Scudetto ha preso in maniera decisa la strada della Milano nerazzurra e difficilmente avrà altre svolte o incroci pericolosi.

Pavard, ancora decisivo per i nerazzurri

Uno dei calciatori più importanti di questa Inter che vince e convince domenica dopo domenica è senza ombra di dubbio, Benjamin Pavard. Il francese ex Campione del Mondo, con la maglia della sua Nazionale ed ex Bayern Monaco, è stato acquistato in estate per una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro e, dopo le difficoltà iniziali dovute anche ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per circa 40 giorni, ora si è preso definitivamente l’Inter.

L’assist a Lautaro per il gol che contro il Napoli ha regalato la Supercoppa all’Inter, il salvataggio sulla linea a Firenze che salva il risultato, la rovesciata nell’azione dell’autorete di Gatti che decide il derby d’Italia. Insomma, Benjamin Pavard ci ha messo lo zampino nelle tre giocate decisive degli ultimi tre importantissimi successi dei nerazzurri che possono indirizzare un’intera stagione.

Skriniar, da beniamino dei tifosi a rivale

Il francese ha ormai sostituito Milan Skriniar in tutto e per tutto. Lo ha fatto sia in campo, occupando il ruolo e la posizione che per anni è stata dello slovacco, sia nel cuore dei tifosi nerazzurri che già lo amano. L’attuale difensore del Paris Saint Germain, che poco più di un anno fa ha deciso di non rinnovare con l’Inter per accettare la proposta dei parigini, è già dimenticato.

Gli scenari di calciomercato, però, potrebbero portare presto Skriniar di nuovo in Italia. Questa volta, però, da avversario dell’Inter e con la maglia proprio dei rivali più acerrimi. La stagione parigina di Milan, infatti, è stata fin qui tutt’altro che positiva ed ora è anche fermo ai box per infortunio. I bianconeri potrebbero approfittare di queste sue difficoltà di adattamento con la nuova maglia per riportarlo in Serie A a sfidare la sua ex squadra.