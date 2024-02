Questa è stata la mia ultima partita | Gasperini annuncia l’addio, ma l’Atalanta è felice di perderlo: “cambio di mentalità”

Il periodo felice dei bergamaschi vede l’addio di uno dei calciatori che Gasp coccolava di più fino a pochi mesi fa.

Se l’Inter viaggia a ritmi elevatissimi e continua a vincere e comandare la classifica di Serie A, l’altra squadra nerazzurra della nostra Serie A sembra essere sicuramente quella più in forma in questo momento.

L’Atalanta di Mister Gian Piero Gasperini è tornata ad esprimere calcio ad altissimi livelli, a segnare tanti gol, subirne pochi e fare un calcio intenso, spettacolare ed offensivo. Nell’ultimo mese i bergamaschi hanno cambiato marcia e conquistato il quarto posto in classifica che a fine stagione significherebbe ritorno in Champions League.

Un punto di vantaggio sulla Roma quinta, ma con una partita giocata in meno e da recuperare e tre sul Bologna sesto. I bergamaschi dopo un avvio di stagione pieno di alti e bassi hanno trovato il loro ritmo da crociera ed ora sembrano stare bene sia fisicamente che mentalmente.

In Campionato hanno ottenuto quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque, tra cui tre vittorie consecutive, condite da 10 gol fatti e soltanto uno subito. Numeri importanti ai quali va aggiunta la conquista della semifinale di Coppa Italia, conquistata battendo Sassuolo e Milan nei due turni precedenti disputati a gennaio.

Atalanta, Europa League come ai vecchi tempi

Non solo, però. L’Atalanta si era già assicurata a novembre l’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League, vincendo il proprio girone ed evitando così i playoff di febbraio che avrebbero fatto disputare due partite in più agli orobici. Un girone vinto davanti allo Sporting Lisbona che, nel frattempo, è capolista nel campionato portoghese.

Il club bergamasco, insomma, sembra essere tornato quello dei bei tempi, quello che ha raggiunto tre volte il terzo posto in classifica in Serie A, che è arrivato due volte in finale di Coppa Italia e che è andato ad un passo da una storica semifinale di Champions League nell’agosto 2020. Gian Piero Gasperini ha ritrovato una certa serenità nel proporre il suo calcio ed è tornato ad affidarsi ad un mix di giovani di belle speranze e calciatori esperti e già affermati.

Mercato, l’Atalanta annuncia una cessione

C’è un giovane, però, che non ce l’ha fatta e che a causa dei tanti problemi fisici ha dovuto dire addio all’Atalanta. Parliamo di Lukas Vorlicky, 22enne trequartista della Repubblica Ceca che è tornato in patria, acquistato dallo Slavia Praga. L’Atalanta ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni del calciatore.

Vorlicky aveva fatto vedere grandi cose con la Primavera della formazione bergamasca ed era riuscito anche ad ottenere la fiducia di Gian Piero Gasperini che, nella scorsa stagione, lo aveva promosso in prima squadra, facendolo anche esordire in Serie A. In tutto tre presenze nella massima serie per il trequartista ceco che ha pagato però la sfortuna. Dopo essersi rotto il crociato nell’aprile 2019 ed aver perso un anno, infatti, nella primavera 2023 aveva ancora una volta accusato problemi al ginocchio ed il primo luglio scorso ha accusato la seconda rottura del legamento crociato. Niente più trequartisti alla Ilicic, dunque: che sia un cambio di mentalità?