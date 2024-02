L’idolo dell’Inter chiamato dal nostro C.T. | UFFICIALE la nuova avventura: ha firmato come vice allenatore

È ufficiale: l’idolo dei tifosi dell’Inter ha firmato il suo nuovo contratto. Sarà il vice del noto allenatore italiano.

Nelle menti e nei cuori dei tifosi interisti vivono ancora indelebilmente i gol e le giocate di Ronaldo Il Fenomeno. Un giocatore, il brasiliano, che, arrivato sulla sponda nerazzurra di Milano nel giugno del 1997 non è purtroppo riuscito a regalare ai supporter meneghini le gioie che avrebbero sicuramente meritato.

Nelle cinque stagioni passate all’ombra della Madonnina, il classe ’76 è infatti riuscito a portare a casa solo la Coppa Uefa vinta nella stagione 1997-1998, al termine della finale tutta italiana disputata a Parigi contro la Lazio al tempo guidata da Sven Goran Eriksson.

Un gara, quella, in cui l’allora numero dieci interista mise a segno quella che, ancora oggi, a distanza di quasi 26 anni, è sicuramente una delle reti rimaste maggiormente impresse nella memoria di chi era adoscente alla fine degli anni ’90.

Una rete, realizzata al 25′ del secondo tempo scartando il povero Marchegiani, che valse il 3-0 finale con cui il Biscione portò meritatamente a casa quello che, fino al 2010, fu l’ultimo trofeo europeo messo in bacheca dalla società nerazzurra.

Ronaldo arrivò, lui andò via: oggi è il vice dell’ex Ct dell’Under 21

Arrivato all’Inter, come detto, nel giugno del 1997, Ronaldo Il Fenomeno condivise inizialmente lo spogliatoio, seppur per poche settimane, con quello che, da qualche ora a questa parte, è il nuovo vice dell’ex commissario tecnico della nazionale italiana Under 21.

Un vice allenatore, con un passato da difensore in Serie A, che, proprio nell’anno dell’approdo del fuoriclasse brasiliano ad Appiano Gentile, decise di lasciare il capoluogo lombardo per trasferirsi nell’ambizioso Bologna di Renzo Ulivieri, con la cui maglia esordì proprio contro la sua ex squadra nel match casalingo perso 2-4 il 14 settembre 1997.

Nicolato nuovo Ct della Lettonia, l’ex Inter, Paganin come vice

Con un passato recente più o meno felice sulla panchina dell’Italia Under 21. Paolo Nicolato è, da qualche ora a questa parte, il nuovo allenatore della nazionale maggiore della Lettonia. Nel suo staff, col ruolo di vice allenatore, anche Massimo Paganin, ex difensore, tra le altre, di Inter nel periodo di Ronaldo (stimatissimo dai tifosi nel suo periodo nerazzurro).

La notizia dell’ingaggio del tecnico italiano classe ’66 e del suo staff è stata data ufficialmente dalla federcalcio lettone mediante un comunicato diffuso nella giornata di lunedì 5 febbraio. Con l’approdo di Nicolato sulla panchina della nazionale baltica sale quindi a dieci il numero di allenatori italiani attualmente impegnati sulle panchine di nazionali straniere.