Chukwueze? A luglio verrà sostituito | Pioli, sganciata la bomba di mercato: il George Best italiano pronto a firmare

L’esterno nigeriano sta deludendo molto le attese e potrebbe essere già sostituito nella prossima sessione di calciomercato.

Ha fatto parte della faraonica campagna acquisti del Milan ed è uno tra quelli che è stato accolto con maggiore entusiasmo dai sostenitori rossoneri. Samuel Chukwueze è arrivato in rossonero dopo un lungo tira e molla tra la società meneghina ed il Villareal ed una cifra di 20 milioni di euro più otto di bonus.

Una cifra totale di 28 milioni di euro, quindi, quella sborsata dal Milan agli spagnoli. Cifra che ha fatto dell’ala nigeriana l’acquisto più oneroso dell’estate rossonera. Mettendo sulla bilancia il prezzo d’acquisto e quanto dato fin qui, però, Chukwueze può essere anche considerato il più grande flop di mercato del Diavolo nell’ultima sessione estiva di calciomercato.

I giudizi ovviamente non possono che essere parziali ed è sempre meglio aspettare, anche più di una stagione, per darne uno definitivo su un acquisto o su un calciatore, ma se Chuku non avrà un significativo cambio di passo negli ultimi mesi di questo 2023/2024, potrebbero essere confermate tutte le critiche ricevute fin qui, da parte della dirigenza rossonera, per la cifra spesa per il nigeriano.

Il classe 1999 ha collezionato fin qui 14 presenze in Serie A, 4 in Champions League ed una in Coppa Italia con la maglia rossonera, andando a segno soltanto due volte ed entrambe le occasioni in Europa contro il Borussia Dortmund e il Newcastle. Quella in casa degli inglesi è stata anche l’unica vera perla e l’unico momento importante della stagione di Chukwueze fin qui.

Chukwueze deludente, via già a luglio?

Nell’ultimo mese, inoltre, non è stato potuto impiegare da Stefano Pioli perché impiegato con la sua Nigeria in Coppa d’Africa. Anche qui, nonostante la competizione sia arrivata alle semifinali per la sua Nazionale, l’ex Villareal è apparso abbastanza in ombra, ha giocato soltanto due partite dall’inizio – tre presenza in totale – e non è mai sceso in campo nella fase finale della competizione (ottavi e quarti di finale).

Chi si aspettava una Coppa d’Africa che potesse rinfrancarlo psicologicamente, quindi, almeno fin qui è rimasto deluso. Al momento si prospetta un divorzio tra Chukwueze ed il Milan, divorzio che potrebbe avvenire già a luglio prossimo e dopo soltanto una stagione. Per sostituirlo i rossoneri starebbero pensando ad un vecchio pupillo di Paolo Maldini, ex direttore dell’area tecnica milanista.

Berardi, ritorno di fiamma del Milan?

Si tratta di Domenico Berardi che a maggio scorso era stato sondato da Maldini per il suo Milan. Sembrava ci fosse già anche un principio di accordo, ma poi l’ex Capitano è stato licenziato dal club rossonero e Mimmo è rimasto in Emilia Romagna. Nei prossimi mesi, però, i dirigenti milanisti potrebbero rifarsi vivi, facendo leva anche sulla volontà del calciatore di cambiare finalmente maglia e provare l’esperienza in un top club che possa offrirgli la garanzia di fare la Champions League.

Berardi, intanto, è ai box da qualche settimana per un infortunio ed il suo Sassuolo sta patendo la sua assenza. I neroverdi, infatti, sono addirittura al quindicesimo posto in classifica e ad un solo punto di vantaggio da quella che al momento sarebbe la zona retrocessione. Il club, quindi, sta cercando di velocizzare il rientro in campo del proprio Capitano, inizialmente previsto per marzo, ma che ora potrebbe verificarsi già tra metà e fine febbraio.