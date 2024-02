Sorpresa Antonio Conte: firma per la Nazionale | Niente Milan per lui, il richiamo è stato troppo forte

In queste ultime settimane si era fatto un gran parlare dell’allenatore leccese e del suo presunto avvicinamento ai rossoneri.

C’è stato un allenatore che negli ultimi mesi è stato accostato a tutte le panchine di squadre italiane che erano in procinto di cambiare allenatore o comunque stanno pensando di farlo alla fine di questa stagione. Il suo nome e cognome è conosciuto in tutta Europa ed è uno di quelli che fa sognare un’intera tifoseria.

Stiamo parlando di Antonio Conte che ormai da quasi un anno è a casa e senza panchina e dopo il periodo di riflessione, riposo e pausa, non vede l’ora di ricominciare, rimettersi in gioco e tornare a fare quello che gli riesce meglio: il motivatore ed il maestro di calcio.

Il tecnico leccese arriva da quella che, molto probabilmente, può essere considerata la sua unica esperienza negativa da quando ha cominciato a fare l’allenatore, Atalanta a parte. Arriva, infatti, da circa una stagione e mezza al Tottenham in cui nei primi mesi è riuscito nell’intento di risollevare le sorti di una squadra depressa e portarla miracolosamente in Champions League, mentre nella seconda stagione è naufragato insieme alla squadra ed è stato esonerato a marzo dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Milan.

Dopo il suo addio burrascoso agli Spurs, con dichiarazioni di fuoco che miravano a colpire società, dirigenza ed ambiente, Antonio Conte aveva bisogno di un periodo di pausa e relax per ricaricare le pila ed ha deciso di rifiutare tutte le offerte per rimettersi in sella già in questa stagione. Il suo anno sabbatico, però, sta per terminare ed ora sembra tutto pronto per il suo gran ritorno.

Conte, tutte le strade lo riportano a Milano

Ad ottobre scorso, come sappiamo, ha rifiutato il Napoli. Un po’ perché a lui non piace prendere treni già partiti e in corsa, un po’ perché il progetto De Laurentiis non lo convinceva più di tanto, Antonio ha quindi declinato l’offerta di sedersi sulla panchina azzurra al posto di Rudi Garcia ed è rimasto svincolato. Nei mesi successivi il suo nome è stato più volte accostato al Milan che, a fine stagione, dovrebbe separarsi da Stefano Pioli.

Tra conferme e smentite, ma soprattutto la dichiarata voglia di Conte di tornare ad allenare in Italia, quella che porta a Milano, sponda rossonera, sembra ancora essere la strada più percorribile per descrivere il futuro del tecnico leccese. Sullo sfondo, però, nessuno voleva scartare l’ipotesi di poter abbracciare un altro progetto come quello che potrebbero offrirgli, a giugno prossimo, Roma o Napoli.

Egitto, esonerato il CT. Ipotesi Conte

Nelle ultime ore, intanto, è saltato fuori un incredibile scenario che lo vedrebbe di nuovo commissario tecnico di una Nazionale dopo l’esperienza del biennio 2014-2016 sulla panchina azzurra. La chiamata sarebbe quella della Federazione egiziana che, dopo l’eliminazione deludente agli ottavi di finale dell’attuale Coppa d’Africa, ha dato il benservito al suo vecchio ct. ed ora sembra fare sul serio per Conte.

La conferma ufficiale dell’esonero dell’ormai ex commissario tecnico, Rui Vitoria è arrivata attraverso un comunicato stampa della federazione egiziana. Il tecnico portoghese è stato sollevato dall’incarico come spiegato da questa nota: “Ringraziamo Rui Vitoria e il suo staff. Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Egiziana di Calcio, al termine della sua riunione odierna per discutere dei resoconti tecnici e amministrativi relativi alla partecipazione della nazionale al Campionato Africano delle Nazioni 2023 in Costa d’Avorio, ha deciso di ringraziare il portoghese Rui Vitoria”.