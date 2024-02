Ma quale ritorno? Ormai lui è fuori dalle rotazioni | Mazzarri durissimo su Osimhen: non sarà più in campo

Walter Mazzarri stupisce tutti, Osimhen è messo ai margini del progetto tecnico del Napoli, non sarà più lui il centravanti titolare

La Coppa D’Africa è arrivata al suo rush finale. Sono ancora quattro le squadre in lotta per il titolo, nel torneo che si sta svolgendo in Costa D’Avorio e che sta riscuotendo grande attenzione nel nostro Paese, anche grazie a SportItalia che trasmette in chiaro la manifestazione. Sorprese Sud Africa e Repubblica democratica del Congo mentre era prevedibile trovare ancora in corsa i padroni di casa e la Nigeria.

Tanti i volti della nostra Serie A che sono stati protagonisti, con le squadre che si sono dovute privare dei loro interpreti in questo mese di gennaio, cercando anche dei rimedi con il mercato di riparazione che era attivo.

Tra questi il Napoli, già in netta difficoltà dopo un girone d’andata disastroso rispetto alla cavalcata trionfante che ha sancito la conquista dello Scudetto l’annata precedente. Aurelio De Laurentiis è stato costretto a una campagna acquisti massiccia per trovare nuove motivazioni alla piazza.

Il quarto posto non è distante ma è lontano il gioco spumeggiante che aveva stupito tutta Europa. Nell’ultimo weekend di campionato è arrivata una sofferta vittoria in rimonta allo Stadio Armando Maradona contro un Verona rivoluzionato nel mese precedente. A decidere la sfida il goal dell’ex Ngonge, al debutto con i partenopei, e una perla assoluta di Kvara.

Victor Osimhen ancora lontano da Napoli, tra Coppa D’Africa e problemi fisici

Napoli privo di Victor Osimhen, uscito in barella nei quarti di finale della sua Nigeria contro Angola. Apprensione per il bomber dei campani anche se l’infortunio è meno grave del previsto, con il centravanti che ha pubblicato un video che lo ritrae festeggiare nel post partita con i compagni.

In ogni caso, dato che la sua Nazionale è andata avanti nella Coppa D’Africa, non potrà essere a disposizione di Walter Mazzarri almeno per un’altra settimana e probabilmente nemmeno per l’andata degli ottavi di finale che vedrà il Napoli affrontare il Barcellona.

Osimhen in partenza, lascerà Napoli la prossima estate?

Il patron partenopeo ha, inoltre, comunicato che il suo fuoriclasse lascerà Napoli a fine stagione di fronte a un’offerta superiore ai 100 milioni, con molti club, soprattutto della Premier League, pronti ad assicurarsi il cartellino.

Mazzarri potrebbe quindi preferire altri interpreti, da Simeone a Raspadori, in una zona nevralgica del campo. Riflessioni che il tecnico livornese sarà chiamato a fare nei prossimi giorni.