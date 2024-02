Inzaghi non lo considerava nemmeno | Lui si stanca e firma per i rossoneri, UFFICIALE: c’è un nuovo Calhanoglu in città

La sessione di calciomercato invernale ha visto il passaggio in maglia rossonera di un calciatore di proprietà dell’Inter.

Uno dei segreti di questa Inter che ormai da anni domina il palcoscenico del calcio nazionale ed è anche arrivata in finale di Champions League nella passata stagione è sicuramente rappresentato dalla capacità di Beppe Marotta e Piero Ausilio di riuscire a prendere calciatori importantissimi per la competitività del club a poche decina di migliaia di euro o addirittura a parametro zero.

La squadra attuale che ha vinto da poco la sua terza Supercoppa italiana consecutiva e sta dominando il campionato di Serie A è formata da calciatori fondamentali nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi che sono arrivati da svincolati e senza che il club spendesse un solo euro per l’acquisizione del cartellino. Parliamo ovviamente di Marcus Thuram, Henrikh Mkhitaryan, Stephan De Vrij e Hakan Calhanoglu.

Soprattutto il turco è diventato l’ago della bilancia per il gioco dei nerazzurri, il calciatore forse più importante nell’economia della manovra e dell’equilibrio dell’intera squadra. Questo ovviamente è divenuto ancora più lampante da quando Simone Inzaghi ha deciso di consegnargli le chiavi del centrocampo interista.

Calhanoglu, infatti, è arrivato nell’estate 2021 e ha subito impressionato per quantità e qualità nel ruolo da mezzala. Nella seconda stagione, però, quella scorsa, gli infortuni ed i problemi muscolari che hanno attanagliato Marcelo Brozovic, hanno spinto Inzaghi ad arretrarlo come mediano davanti alla difesa e le risposte date dal turco sono state eccezionali.

Dal Milan all’Inter a zero, il grande affare Calhanoglu

Corsa, grinta, recupero palla, tanta quantità, ma anche la solita qualità ed intelligenza tattica che ad Hakan non è mai mancata. Calhanoglu è diventato un regista completo che riesce a dare il meglio di sé in entrambe le fasi di gioco e riesce, nello stesso tempo, ad essere decisivo in zona gol e zona assist grazie alla sua bravura nel calciare tutte le punizioni, i rigori e i calci d’angolo.

Un gioiello preziosissimo, insomma, che ora viene considerato tra i centrocampisti più forti d’Europa e che l’Inter si è ritrovato praticamente in squadra a costo zero dopo il mancato accordo per il rinnovo tra il calciatore ed il Milan nell’estate 2021. La chiave di tutto, infatti, sta nell’inserimento di Marotta e Ausilio non appena si era capito che Calhanoglu non aveva trovato la quadra con i dirigenti rossoneri.

Dall’Inter in rossonero, l’affare si fa in prestito

Nelle ultime ore di questa sessione invernale di calciomercato, intanto, c’è stato un passaggio di un calciatore dell’Inter ad una squadra rossonera. Non si tratta però del Milan, ma di un rinforzo per il Foggia che milita in Serie C e sta lottando per riuscire ad agguantare la zona playoff.

Il calciatore in questione è Alessandro Silvestro che passa dall’Inter al Foggia con la formula del prestito secco. Difensore, classe 2002 nato a Roma, cresciuto calcisticamente nell’Inter, ma senza mai esordire in prima squadra. Nel 2021 esordisce tra i professionisti con la Pro Vercelli, sempre in prestito dall’Inter. Da lì in poi gioca con le maglie di Montevarchi e Fiorenzuola, prima di approdare come detto al club pugliese. Nella sua carriera ha totalizzato 61 presenze e 1 gol.