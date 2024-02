De Rossi, regalo di Carnevale: dagli svincolati arriva un centrocampista | Sostituito definitivamente Renato Sanches

Per la Roma uno svincolato di lusso per rinforzare il centrocampo e sostituire Renato Sanches, ritenuto non all’altezza anche da De Rossi

Continua la rincorsa per il quarto posto della Roma che proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva con Daniele De Rossi in panchina questa sera contro il Cagliari in uno Stadio Olimpico pronto a sostenere il suo idolo, una volta trascinatore in mezzo al campo e adesso traghettatore di una squadra che ha intenzione di seguire tutte le sue indicazioni.

Contro l’Hellas Verona e a Salerno il gioco espresso è stato a tratti deficitario con molte occasioni concesse e tanta sofferenza. Era fondamentale il risultato ma il fraseggio di palla dovrà migliorare per raggiungere l’obiettivo stagionale.

Tiago Pinto ha salutato da direttore sportivo con l’ultimo regalo per la piazza e il nuovo mister. Dall’Empoli è arrivato il gioiellino Tommaso Baldanzi, reduce dalla rete che è valsa ai toscani il prestigioso pari sul campo della Juventus.

Un giocatore di assoluta prospettiva, che conosce già il campionato e che coprirà il ruolo di vice Dybala, compito necessario date le fragilità fisiche dell’argentino e gli impegni ravvicinati dei giallorossi, impegnati anche in Europa League.

Roberto Soriano, un svincolato di prestigio per la Roma, i Friedkin prendono tempo

Centrocampo che potrebbe essere ulteriormente rinforzato con un altro interprete di qualità ma che al momento è svincolato. Parliamo di Roberto Soriano, grande protagonista nel Bologna e in cerca di un rilancio. Il suo arrivo a Trigoria sarebbe un’ulteriore dimostrazione di sfiducia verso Renato Sanches, le cui qualità sono state messe in discussione anche da Daniele De Rossi.

Dalle giovanili del Bayern Monaco, Soriano arriva in Italia alla Sampdoria per poi trasferirsi in Liga al Villareal, poi al Torino e infine al Bologna dove si esprime al meglio, meritandosi anche la convocazione in Nazionale.

La Sampdoria pronta a fare un’offerta, Soriano può tornare nella squadra che lo ha lanciato in A

Proprio la Sampdoria sarebbe interessata a fare una proposta al trequartista, alle prese con il recupero dall’infortunio patito proprio durante l’ultimo anno della sua esperienza in Emilia.

Dopo un inizio di stagione davvero complicata, la squadra guidata da Andrea Pirlo è a quattro punti dalla zona play-off che consentirebbe di giocarsi il tutto per tutto per ritornare in Serie A dopo un anno di purgatorio nel campionato cadetto. Secondo Il Secolo XIX infatti Soriano sarebbe tornato a vivere a Genova dato che la sua compagna è originaria del capoluogo ligure. Ulteriore indizio che testimonia la fattibilità dell’operazione.