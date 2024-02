Se è più grande di Castellanos, non lo posso rivendere | Retroscena Lotito: rifiutato il Campione d’Italia perché troppo vecchio

Offerto alla Lazio l’attaccante per rinforzare il reparto ma Claudio Lotito rifiuta a causa della sua età avanzata, ecco di chi si tratta

Un mercato invernale senza acquisti per la Lazio. Una scelta, da parte del patron Claudio Lotito, dettata dalla volontà di non minare l’equilibrio, finalmente ritrovato, nello spogliatoio come si evince dal rendimento positivo dell’ultimo mese e mezzo in Serie A che ha permesso ai biancocelesti di portarsi a ridosso della zona Champions League e di poter quindi concorrere, potenzialmente fino all’ultimo, per il quarto posto.

Una rosa che è stata in larga parte rivoluzionata la scorsa estate, con la partenza di Milinkovic Savic, dopo ben otto stagioni nella Capitale, che non è stata sostituita con nessun interprete dalla classe pari al talento serbo.

Soprattutto il centrocampo ha visto l’arrivo di molti volti nuovi che si sono messi a disposizione di mister Maurizio Sarri che ha avuto fatica nei primi mesi di questa stagione a trasmettere i propri precetti tecnici, con i risultati che ne hanno risentito.

Manca soprattutto un centravanti in grado di garantire la doppia cifra dato che Ciro Immobile ha iniziato la sua parabola discendente e con Castellanos che si sta dimostrando un’alternativa non troppo incisiva in area di rigore.

Ante Rebic proposto alla Lazio, la richiesta è spedita al mittente

Per questo motivo nell’ultimo giorno di trattative è stato proposto alla Lazio l’ex attaccante del Milan Ante Rebic, reduce da un girone d’andata sotto tono in Turchia, con la maglia del Besiktas e in cerca di una nuova sistemazione.

Una stagione travagliata per lo storico club turco, con ben cinque cambi di allenatore e ciò non ha favorito il suo inserimento. Non è riuscito a rescindere il contratto in questa finestra invernale ma sarebbe bastato un indennizzo di lieve portata per garantirsi il suo ingaggio. Non si tratta di uno sforzo economico ma di una questione di principio ad avere provocato il rifiuto di Lotito.

La Lazio punta sugli under 25, Rebic bocciato per l’età

Il motivo del no del patron è dovuto alla voglia di aprire un nuovo ciclo con la sua Lazio. Per questa ragione nella sessione acquisti della scorsa estate sono arrivati a Formello profili under 25, tranne Kamada e il portiere Sepe.

Claudio Lotito ha preferito non aggiungere centravanti alla rosa della Lazio e provare a regalare alla tifoseria un nuovo bomber la prossima estate che possa giocare diverse stagioni ad alto livello nella Capitale.