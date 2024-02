Clamoroso Napoli: il difensore lo porta Osimhen dall’Africa | Mazzarri entusiasta: è il perfetto erede di Koulibaly

Dopo che è sfumato il colpo Nehuen Perez il Napoli ha messo sotto la lente d’ingrandimento un difensore che ricorda molto l’ex Koulibaly.

La squadra italiana e della nostra Serie A che più è stata protagonista in questa sessione invernale di calciomercato è stata sicuramente il Napoli. I partenopei devono far fronte ad una situazione deficitaria in campionato, con la qualificazione in Champions League seriamente a rischio, e ad una rosa falcidiata da infortuni e calciatori sul piede di partenza.

Sono in tutto quattro i giocatori arrivati a Napoli in questa finestra di mercato: Mazzocchi dalla Salernitana, Ngonge dal Verona, Traoré dal Bournemouth e Ngonge dal Verona. Il quinto acquisto, che sembrava ad un passo nelle scorse ore, per ora sembra essere sfumato definitivamente.

I dirigenti azzurri, infatti, hanno cercato ripetutamente un difensore per rinforzare un reparto che in questi mesi ha lasciato molto a desiderare e che è ancora orfano del sudcoreano Kim, ceduto in estate al Bayern Monaco. Sono stati tanti i nomi fatti per la retroguardia del Napoli, da Dragusin a Buongiorno, fino ad arrivare a Nehuen Perez, ma alla fine la ricerca sembra essersi fermata.

Soprattutto l’argentino dell’Udinese, però, sembrava davvero ad un passo dal trasferimento a Napoli. De Laurentiis e i suoi hanno lavorato molto per abbassare le pretese dei Pozzo, che all’inizio chiedevano più di 20 milioni di euro per il centrale, e ci erano anche riusciti. L’operazione stava per chiudersi con l’inserimento del norvegese Ostigard, ma alla fine è svanita.

Napoli, saltato Perez ecco la situazione della difesa

Sia il Napoli che il roccioso centrale ex Genoa, infatti, hanno deciso di proseguire l’esperienza insieme e le ultime prestazioni di Ostigard, soprattutto da quando Mazzarri ha deciso di schierare la difesa a tre, hanno convinto le parti in causa e fatto saltare l’operazione Nehuen Perez.

Per il centrale dell’Udinese se ne potrebbe riparlare in estate, intanto Mazzarri potrà contare su Juan Jesus, lo stesso Ostigard, Rrahmani, Natan e l’adattato Di Lorenzo per coprire i tre ruoli della sua nuova retroguardia che sta dando più garanzie e copertura al Napoli rispetto a qualche settimana fa.

Assomiglia a Koulibaly, lo consiglia Osimhen: ecco l’obiettivo del Napoli per la difesa

Direttamente dal ritiro della Nigeria, però, in cui Victor Osimhen si appresta a giocare i quarti di finale della Coppa d’Africa, ci sarebbe un intrigo che porterebbe ad una nuova pista per la difesa azzurra. Il capocannoniere della scorsa stagione della Serie A, infatti, starebbe facendo pressing psicologico su Calvin Bassey, roccioso e veloce difensore inglese, nato ad Aosta, ma naturalizzato nigeriano, per convincerlo a trasferirsi a Napoli.

Bassey è titolare con la Nigeria che sta facendo un ottimo percorso in Coppa d’Africa, ma anche con il suo Fulham. Può agire sia da terzino sinistro, sia da braccetto in una difesa a tre, sia da centrale nei due e, quindi, sarebbe ottimo per Mazzarri come jolly difensivo. Per potenza, esplosività, velocità, ma anche una discreta tecnica di base, ricorda il grande ex Kalidou Koulibaly e sarebbe un gran colpo per il Napoli.