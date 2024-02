Il mercato di Serie A non è ancora finito | UFFICIALE la firma del ‘gemello’ di Theo Hernandez: può soffiargli il posto

Ancora nuovi arrivi per le squadre del nostro campionato. Il nuovo acquisto sarà una minaccia per il terzino rossonero.

Fino ad un paio di stagioni fa, o almeno fino all’Europeo giocato nell’estate 2021, Theo Hernandez non veniva considerato dal tecnico della Nazionale francese, Didier Deschamps. A lui veniva preferito il fratello Lucas, all’epoca titolarissimo nel Bayern Monaco, o Ferland Mendy del Real Madrid.

Le prestazioni sempre in crescendo nel Milan, però, hanno convinto anche l’ex allenatore della Juventus ed ora Theo è diventato un titolare inamovibile della propria Nazionale. Nell’ultimo anno, inoltre, il terzino sinistro rossonero ha avuto anche il piacere e l’onore di entrare in campo, cantare l’inno e indossare la maglia della rappresentativa del proprio Paese insieme al fratello Lucas.

A volte Theo viene schierato esterno a tutta fascia con Lucas qualche metro più indietro nella difesa a tre, altre volte da terzino sinistro con il fratello accentrato nella difesa a quattro. La stagione del franco-spagnolo, però, ha mostrato anche un’altra faccia del treno velocissimo che siamo stati abituati a vedere in Italia sulla corsia mancina del Milan.

Causa emergenza difensiva in casa rossonera, infatti, Theo è stato schierato più di una volta come uno dei due centrali nella difesa a quattro del Diavolo. Una mossa che pareva azzardata, ma che ha dato ragione a Mister Pioli e ha mostrato un Hernandez diverso, capace anche di fungere da centrale di difesa, grazie alla sua fisicità ed alla sua intelligenza tattica.

Theo, croce e delizia rossonera

La spinta propulsiva che riesce a regalare quando gioca sulla fascia, però, porta dei benefici alla squadra a cui è impossibile rinunciare. Theo è così tornato nel suo naturale ruolo di terzino sinistro e ha ricominciato anche ad offrire sgroppate e assist ai compagni degni del migliore Hernandez ammirato dal 2019 in poi nel nostro campionato.

Il rigore sbagliato contro il Bologna, insieme a qualche errore di troppo in fase difensiva nelle ultime uscite stagionali del Milan, ha però riaperto la discussione sulla mancanza di continuità di un calciatore dal potenziale enorme, ma che troppo spesso non riesce ad essere concentrato per tutti i 90′ ed incappa in errori gravi e superficiali.

Attento Theo, il posto in Nazionale può prenderselo il nuovo terzino del Genoa

Errori che, se ripetuti nel tempo, potrebbero anche costargli il posto da titolare in Nazionale. Tra qualche anno ad impensierirlo sulla sua fascia di competenza con la maglia della Francia, per esempio, potrebbe essere il nuovo acquisto del Genoa: Oumar Barry. Classe 2006, il giovane calciatore francese è stato appena acquistato dal Genoa che lo ha prelevato dal vivaio dell’Ajaccio.

Il terzino sinistro transalpino ha firmato un contratto fino a giugno 2025 e si unirà presto alla Primavera del Genoa, ma sotto la lente di ingrandimento di Alberto Gilardino che è sempre attento ai nuovi prospetti da poter fare esordire in prima squadra. Giovani che con la guida tecnica dell’ex bomber del Milan, come successo per Radu Dragusin, in poco tempo possono diventare realtà ed esplodere definitivamente.