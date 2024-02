UFFICIALE: esonerato con effetto immediato | De Laurentiis, provvedimento durissimo: è durato solo 4 mesi

Aurelio De Laurentiis prende una drastica decisione, il gioco non convince e un cambio in panchina è per la seconda volta necessario, esonero immediato per il tecnico

Domenica di enorme sofferenza per tutto il popolo partenopeo. Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli affrontava un Hellas Verona rivoluzionato dal mercato invernale, con più di dieci cessioni e con la curva in preda alla contestazione nei confronti della proprietà scaligera. Baroni e i suoi non hanno intenzione di arrendersi e vogliono lottare per una salvezza che avrebbe dell’incredibile date le condizioni.

Un primo tempo in cui il Napoli domina sul piano del possesso palla ma che non riesce a pungere in attacco. A metà della ripresa arriva a sorpresa il vantaggio degli ospiti con il colpo di testa del giovane terzino Coppola. Doccia gelata per tutti e partono i fischi.

Walter Mazzarri cambia in attacco, entrano Lindstrom e il nuovo arrivato Ngonge, proveniente proprio dal Verona. Il belga timbra la rete del pareggio sotto misura e ci pensa Kvara con uno splendido tiro a giro dalla distanza a scacciare i fantasmi e regalare i tre punti alla sua squadra.

Era fondamentale vincere ma la strada per competere per il quarto posto è ancora lunga, soprattutto dato lo stato di forma dell’Atalanta che ha battuto con grande merito una diretta concorrente per la Champions, la Lazio di Maurizio Sarri.

Aurelio De Laurentiis non ci pensa due volte, esonera di nuovo il suo allenatore

Per Aurelio De Laurentiis non è un periodo facile. Non solo il Napoli crea apprensione, con diversi investimenti in entrata nella sessione di riparazione appena conclusa, ma anche il Bari, club di cui è proprietario, non se la passa benissimo.

La sconfitta subita a Palermo ha fatto scivolare i pugliesi al 13esimo posto in classifica in Serie B, a cinque lunghezze dai play-off, e per questo motivo è stata presa la decisione di esonerare l’allenatore Pasquale Marino. Secondo cambio di panchina in stagione per il Bari che lo scorso 10 ottobre aveva salutato Michele Mignani.

Fabio Cannavaro il favorito per la panchina del Bari

Diversi nomi sul taccuino del patron per sostituire Marino. Tra gli allenatori contattati ci sono Beppe Iachini, specializzato in promozioni, Moreno Longo, ex Como e Alessandria e Fabio Cannavaro, che tornerebbe su una panchina di Serie B dopo l’esperienza negativa a Benevento.

Quest’ultimo sembra al momento favorito per questo compito. Vietato sbagliare, la rosa è competitIva per ambire a giocarsi il ritorno in Serie A.