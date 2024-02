Sarri, esonero a un passo | Al suo posto l’idolo della tifoseria: torna in Serie A per finire il lavoro

Possibile esonero in vista per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano potrebbe presto dire addio alla panchina della Lazio. Già pronto il sostituto: è un idolo dei tifosi.

Attualmente sesta in classifica con con 34 punti, a meno due dalla quarta posizione dell’Atalanta, la Lazio di Maurizio Sarri si prepara a far visita proprio alla Dea di Gian Piero Gasperini in quello che, insieme a Inter-Juventus, è senza alcun dubbio uno dei match più interessanti della 23esima giornata di campionato in Serie A.

Un match, quello tra nerazzurri e biancocelesti in programma domani (domenica 4 febbraio) alle 18.00, che potrebbe dire molto sulla corsa al quarto posto della formazione capitolina, la quale giunge in terra orobica dal pareggio interno della settimana scorsa contro il Napoli.

Un nulla di fatto pressoché inutile, quello ottenuto all’Olimpico lo scorso fine settimana contro gli azzurri, che ha fatto scivolare fuori dalla zona Champions, Immobile e compagni, scavalcati poi lunedì sera dai cugini della Roma, vittoriosi per 1-2 in quel di Salerno.

Ottenere la qualificazione alla massima competizione continentale è uno degli obiettivi stagionali dichiarati della società laziale la quale, ancora in corsa in Champions League e Coppa Italia, nella seconda parte di stagione dovrà sicuramente a fare meglio di quanto fatto nella prima.

Dall’Argentina alla Lazio: l’ex biancoceleste pronto a prendersi la panchina di Sarri

Legato alla Lazio da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, Maurizio Sarri non sembra, almeno per ora, essere in discussione. Reduce da un quinto e secondo posto conquistati rispettivamente nelle stagioni 2021-2022 e 2022-2023, il tecnico toscano non dovrebbe, infatti, salvo sorprese, abbandonare la sponda biancoceleste del Tevere prima del termine naturale del contratto che lo lega tuttora alla panchina capitolina.

Una panchina che, qualora restasse vacante, potrebbe essere clamorosamente affidata, e i tifosi ne sarebbero felicissimi, a un ex giocatore argentino che, passato per Formello non troppi anni fa, ha sempre confermato di avere un bel ricordo dei suoi anni passati con la maglia della Lazio addosso.

Biglia, annunciato l’addio al calcio: l’ex Lazio e Milan diventerà allenatore

Lucas Biglia dice addio al calcio giocato: a 38 anni appena compiuti, l’ex centrocampista di Lazio e Milan ha deciso di dire basta e appendere le scarpette al chiodo. Un addio al calcio, reso noto nelle scorse ore, che il classe ’86 ha comunicato mediante alcune dichiarazioni rilasciate al quotidiano argentino, Olé.

Dichiarazioni chiare e precise, quelle dell’ex numero 20 biancoceleste, il quale ha anche fatto chiarezza su ciò che caratterizzerà il suo imminente futuro: “Ho preso la decisione sul ritiro. Sarà un ritiro forzato. Son venuto in Italia per fare il corso da allenatore. Ci sono state tante chiamate da Argentinos e Independiente, lo apprezzo, ma non rientrava nei piani familiari“.